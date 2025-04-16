Zihin ve beden etkileşimi: Psikosomatik yaklaşım
Zihin ve beden çoğu zaman iki ayrı sistem gibi değerlendirilir. Oysa bilimsel ve psikolojik açıdan bakıldığında bu iki yapı birbirinden ayrılamayan bir bütün olarak çalışır. Birinde yaşanan en küçük dalgalanma, diğerinde karşılık bulur. Üstelik bunu bazen fark edemeyiz bile. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.
Zihnimiz yoğun stres altındayken kendimizi “idare ediyor” gibi hissedebiliriz ama beden çok daha dürüsttür. Sinyalleri doğrudan verir: Sırt ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı ya da ani yorgunluk… Aslında beden şunu söyler: "Ben iyi değilim. Zihnin de değil."
İşte bu zihin-beden etkileşimini en net şekilde anlatan kavram: Psikosomatik yaklaşım.