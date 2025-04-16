Zihin ve beden etkileşimi: Psikosomatik yaklaşım

ZİHİN VE BEDENİN KONUŞTUĞU YER

Beden ve beyin, durmaksızın bir iletişim halindedir. Özellikle tehdit algısı oluştuğunda, beyin bedene net bir mesaj gönderir: “Savaş, kaç ya da don!”



Bu mesajla birlikte beden alarm moduna geçer:



· Stres arttığında bağışıklık sistemi zayıflar. Vücut savunmasız hale gelir, hastalıklara açık olur.



· Stres hormonları yükselir. Kısa vadede hayatta kalmayı kolaylaştırsa da uzun vadede kalp, damar ve sindirim sistemine zarar verir.



· Kas ağrıları, migren ve eklem problemleri birçok vakada duygusal baskıların bedensel izdüşümüdür.



· Sürekli stres kalp ritmini bozar. Kan akışı hızlanır, tansiyon yükselir, bu da kalp krizi riskini artırır.



· Kaygı, sindirim sistemine de yansır. Kronik stresin ülser, gastrit gibi hastalıklarla bağlantısı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.



Zihin ne yaşarsa, beden onu kendi dilinde anlatır.





