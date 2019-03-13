Zinedine Zidane’ın imza törenindeki pantolon stili
İkinci kez Real Madrid'in başına geçen Zinedine Zidane, dün katıldığı imza törenindeki stiliyle dikkat çekti. Fransız teknik direktörün pantolonu sosyal medyada alay konusu oldu.
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Fransız teknik direktör Zinedine Zidane, Real Madrid’in Solari ile yollarını ayırmasının ardından, dokuz ay sonra yeniden takımın başına geçti. Zidane için yapılan resmi açıklamanın ardından kulüp binasında dün bir imza töreni düzenlendi.
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Törene eşi Veronique Zidane’la birlikte katılan 46 yaşındaki teknik adamın stili, en az İspanyol devi Real Madrid’e gelişi kadar konuşuldu.
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Haki tonlarında bir blazer ceketle, paçaları bir hayli yukarıdan kıvrılmış 400 euro’luk Dsquared2 marka dar jean pantolon giyen teknik direktörün stili özellikle sosyal medyada çok eleştirildi.
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Sosyal medyada Zidane’nın pantolonuyla ilgili yapılan esprili yorumlardan bazıları şöyleydi:
“Buradayım çünkü yeni bir kota ihtiyacım var.
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“Bu kotunun ardından hemen kovulmalı.”
“Yılların efsane ismi Zidane kariyerini bu kotla mahvetti.”
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6“Zidane’nin evine giren hırsız, çamaşır makinesini çaldı. Sadece eşinin jean pantolonunu bıraktı. Paçaları kısa gelince de hemen bir ekleme yaptırıp imza törenine yetiştiler.”