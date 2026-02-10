Zirai don vurdu, güller dallarda kurudu. Tavan fiyatı görecek

Adana'da ocak ayında etkisini gösteren zirai don, seralarında ısıtma sistemi bulunmayan gül üreticilerini olumsuz etkiledi. Don olayının ardından çok sayıda gül serasında ürünler kurumaya başladı. Üretimdeki düşüş, Sevgililer Günü öncesindeki talep yoğunluğuyla da birleşince fiyatlarda yaklaşık yüzde 50 oranında artış yaşandı.

Konu hakkında bilgi veren Ogün Sever Okur, seraların don afetinden dolayı etkilendiğini ve don afetinden dolayı güllerin dalında kuruduğunu söyledi. Geçen haftalarda yaşanan sel sonucuyla güllerde hastalık oluştuğunu ve bütün güllerin kuruduğunu söyleyen Okur, “14 Şubat için hazırlanırken, maalesef emekler boşa gitti. Ortalama 10 bin gül alacaktık dönüme ancak şu anda 1 tane dahi gül alamayacağız” dedi.