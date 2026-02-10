Zirai don vurdu, güller dallarda kurudu. Tavan fiyatı görecek
10.02.2026 11:20
İHA
Adana'da ocak ayında etkili olan zirai don, Sevgililer Günü'nden önce gülleri dalında kurutunca fiyatlar yüzde 50 arttı.
Adana'da ocak ayında etkisini gösteren zirai don, seralarında ısıtma sistemi bulunmayan gül üreticilerini olumsuz etkiledi. Don olayının ardından çok sayıda gül serasında ürünler kurumaya başladı. Üretimdeki düşüş, Sevgililer Günü öncesindeki talep yoğunluğuyla da birleşince fiyatlarda yaklaşık yüzde 50 oranında artış yaşandı.
Konu hakkında bilgi veren Ogün Sever Okur, seraların don afetinden dolayı etkilendiğini ve don afetinden dolayı güllerin dalında kuruduğunu söyledi. Geçen haftalarda yaşanan sel sonucuyla güllerde hastalık oluştuğunu ve bütün güllerin kuruduğunu söyleyen Okur, “14 Şubat için hazırlanırken, maalesef emekler boşa gitti. Ortalama 10 bin gül alacaktık dönüme ancak şu anda 1 tane dahi gül alamayacağız” dedi.
FİYATLAR TAVANA ULAŞABİLİR
Gül fiyatlarının serada 50 TL olmasını beklerken fiyatların en az yüzde 50 zamlanacağını vurgulayan Okur, yaşanan zirai donun gül fiyatlarını ciddi anlamda etkileyebileceğini ve fiyatların epey yükselişe geçeceğini öngördü.
ÜRETİCİ BU YIL EKONOMİK VERİM ALAMAYABİLİR
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise bu yıl Sevgililer Günü'nde üreticilerin güllerden bekledikleri verimi alamayacaklarını söyledi. Zirai don sebebiyle olumsuz etkilenen güllerin, 14 Şubat'a kadar fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. İklim değişikliğinin gün geçtikçe kendisini göstermeye devam ettiğini söyleyen Doğan, sera üreticilerinin artık ısıtma sistemi olmadan üretim yapmasının n eredeyse imkansız olduğunu da ifadelerine ekledi.