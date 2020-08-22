Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020)

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, ağustos ayının en popüler isimlerini listeledi. İşte ağustos ayının son verilerine göre IMDb Starmetre'nin zirvesindeki 25 isim...

22.08.2020 - 07:42

Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 1


25. Gillian Anderson

Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 2

24. Anna Kendrick
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 3


23. Jordan Fisher
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 4
22. Mila Kunis
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 5
21. Leslie Bibb
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 6
20. Cole Hauser

Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 7

19. JoAnna Garcia Swisher



Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 8


18. Jackie Cruz
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 9
17. David Castañeda
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 10

16. Marin Ireland
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 11
15. Jordan Claire Robbins
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 12
14. Shia LaBeouf
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 13

13. Emmy Raver-Lampman


Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 14

12. Sabrina Carpenter
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 15

11. Dominique Swain
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 16

10. Ashley Johnson
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 17
9. Alexandra Daddario
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 18
8. Kate Walsh
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 19
7. Joey King
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 20

6. Ana de Armas

Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 21
5. Ritu Arya
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 22

4. Ellen Page
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 23

3. Tom Hopper
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 24


2. Robert Sheehan
Zirvedeki oyuncular (Starmetre Ağustos 2020) - 25
1. Aidan Gallagher

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