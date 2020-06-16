Zirvenin sahibi geri geldi: Sefirin Kızı

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle tüm kategorilerinde en çok izlenen dizi oldu.

16.06.2020 - 10:44 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 10:46

Zirvenin sahibi geri geldi: Sefirin Kızı - 1

Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan 16’nci bölümüyle; TOTAL’de 5,96 izlenme oranı, 15,44 izlenme payı, AB’de 4,90 izlenme oranı, 13,59 izlenme payı ve 20+ABC1’de ise 5,51 izlenme oranı ve 14,18 izlenme payı ile 100 program arasında en çok izlenen ‘dizi’ oldu.

Zirvenin sahibi geri geldi: Sefirin Kızı - 2

NELER YAŞANDI?

Milyonların merakla beklediği yeni bölüm, herkesi ekran başına kilitledi. Yeni bölümde; Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der. Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Zirvenin sahibi geri geldi: Sefirin Kızı - 3
Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. Menekşe ise hazırladığı planı devreye sokar ve Melek’e hamile olduğunu söyler.
Zirvenin sahibi geri geldi: Sefirin Kızı - 4

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde gıda israfına karşı çok önemli bir mesaj verildi. Gediz ve Zehra’ya kahvaltı sofrası hazırlayan Elvan, sofraya koyduğu yemekleri, dünden kalanları değerlendirerek yaptığını söyledi. 

Zirvenin sahibi geri geldi: Sefirin Kızı - 5
Gıda israfının ‘insan israfı’ gibi kötü bir şey olduğuna vurgu yapan Elvan; dünden kalan pilavla ‘kadınbudu köfte’, çatlamış yumurtadan ‘yumurtalı ekmek’, kesilen sütten ‘lor peyniri’ ve çürüyen meyveden de ‘meyve salatası’ yapmanın püf noktasını anlattı.

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