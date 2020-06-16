Zirvenin sahibi geri geldi: Sefirin Kızı

NELER YAŞANDI?

Milyonların merakla beklediği yeni bölüm, herkesi ekran başına kilitledi. Yeni bölümde; Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der. Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.