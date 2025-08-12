Zıtlıklar birbirini çeker mi? İlişkilerdeki farklılıkların etkisi

DEĞİŞTİRMEK DEĞİL, ANLAMAK

İlişkilerde kişiler, birbirleri için “içsel işletim sistemlerini” tamamen değiştirmez. Uyum sağlamak, geçici fedakârlıklar yapmak veya hedefleri revize etmek mümkündür; ancak birinin sevgiyi ifade ediş biçimi, zorluklarla başa çıkma tarzı ve öncelikleri, kişiliğinin temel parçalarıdır. Bunlar, kişi istemedikçe değişmez.



Gerçek sevgi, karşınızdaki kişiyi “kendiniz gibi” yapmaya çalışmak değil, olduğu haliyle kabul etmektir. Çatışmalar, farklılıkların bir göstergesi olarak görülmeli ve bu farklılıklardan öğrenme yolları aranmalıdır.





