Zıtlıklar birbirini çeker mi? İlişkilerdeki farklılıkların etkisi
İnsanlar benzersizdir; iki kişinin tamamen aynı olması mümkün değildir. İlişkilerdeki farklılıklar, başlangıçta çekici gelse de zamanla çatışma ve kızgınlığa yol açabilir. Ancak uzmanlara göre, bu farklılıklar bir ilişkiyi bitirmek yerine, taraflara öğrenme ve gelişme fırsatı sunar.
Kimi insanlar planlı, programlı ve rutin bir hayatı tercih ederken, kimileri özgürlük, değişim ve spontane kararlarla yaşamayı sever. Bazıları sakinliği, bazıları ise kaosu tercih eder. İlk çekim genellikle bu zıtlıklardan doğar; fakat zamanla aynı özellikler, anlaşmazlıkların sebebi haline gelebilir.