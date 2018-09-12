Ziynet Sali: Hipoglisemi hastasıyım

Beylikdüzü konserinde bayılıp yere düşen Ziynet Sali, “Hipoglisemi hastalığım var. Sahne öncesi yemek yemeyi sevmiyorum. Diyetle alakalı bir durum değil” dedi.
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Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda verdiği konserde bayılan Ziynet Sali, “Gayet sağlıklıyım ve bomba gibiyim” ifadelerini kullandı.
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Kan şekerinin düşmesi sonucu baygınlık geçirdiğini belirten 43 yaşındaki şarkıcı, “10 dakika sonra kendime geldim. Yedi yıl önce İzmir’de verdiğim konserde de aynı şeyi yaşamıştım” açıklamasını yaptı.
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Dengesiz beslenme özelliği olduğunu ve bunun öğrencilik yıllarından kaldığını anlatan Sali şöyle konuştu: “Hipoglisemi hastalığım var. Başka sağlık sorunum yok. Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Sahne öncesi yemeyi sevmiyorum"
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"Her yediğimde rahatsız oluyorum ve şarkı söyleyemiyorum. Diyetle alakalı bir durum değil, hafif şeyler tüketiyorum”
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HİPOGLİSEMİ NEDİR?
Aşırı terlemeye, aşırı halsizliğe ve hafif baygınlığa yol açan, kanda olağandan daha az şeker bulunması hastalığı.