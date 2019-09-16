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Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Erkan Erzurumlu ile Girne’de dünyaevine girdi.

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    Ünlü şarkıcı Ziynet Sali ile müzisyen Erkan Erzurumlu KKTC Girne’de gerçekleşen törenle evlendi.

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    44 yaşındaki Sali'nin nikah şahitliğini KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar yaptı.


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    Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 150 kişilik davetlinin hazır bulunduğu düğünün konsepti yasemin çiçekleri teması üzerine kuruldu.

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    Modacı Cengiz Abazoğlu'nun tasarladığı gelinliği giyen Sali, “İlk kez ve sevdiğim adamla evleniyorum” dedi.

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    Nikah töreni sonrası genç çift ilk dansını Elvis Presley’in Can’t Help Falling in Love şarkısıyla yaptı.
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