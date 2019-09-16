Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Erkan Erzurumlu ile Girne’de dünyaevine girdi.
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Ünlü şarkıcı Ziynet Sali ile müzisyen Erkan Erzurumlu KKTC Girne’de gerçekleşen törenle evlendi.
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44 yaşındaki Sali'nin nikah şahitliğini KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar yaptı.
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Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 150 kişilik davetlinin hazır bulunduğu düğünün konsepti yasemin çiçekleri teması üzerine kuruldu.
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Modacı Cengiz Abazoğlu'nun tasarladığı gelinliği giyen Sali, “İlk kez ve sevdiğim adamla evleniyorum” dedi.
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Nikah töreni sonrası genç çift ilk dansını Elvis Presley’in Can’t Help Falling in Love şarkısıyla yaptı.