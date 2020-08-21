Zlatan Ibrahimovic ile Diletta Leotta birlikte mi?

İtalyan basını İsveçli golcü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in evli olmasına rağmen ünlü spiker Diletta Leotta ile aşk yaşadığını manşetine taşıdı.

21.08.2020 - 07:16

Zlatan Ibrahimovic ile Diletta Leotta birlikte mi? - 1

İtalya'da haftalık olarak yayın yapan Chi dergisi yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığını öne sürdü.

Zlatan Ibrahimovic ile Diletta Leotta birlikte mi? - 2
Dergi kapağında Yazın sürpriz çifti başlığıyla verilen haberde ikilinin Sardunya Adası'nda bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği yazıldı.

Zlatan Ibrahimovic ile Diletta Leotta birlikte mi? - 3

Çıkan haber üzerine Leotta'nın menajerinden yalanlama açıklaması geldi..

Zlatan Ibrahimovic ile Diletta Leotta birlikte mi? - 4

İngiliz basınına konuşan Leotta'nın menajeri, "Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok" ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic ile Diletta Leotta birlikte mi? - 5

Zlatan Ibrahimovic cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 

Zlatan Ibrahimovic ile Diletta Leotta birlikte mi? - 6

Bu iddia sonrasında İsveçli yıldız futbolcunun 18 yıldır evli olduğu eşi Helena Seger ile sorun yaşayabileceği yazılmaya başlandı. Çiftin Maximillian ve Vincent adında iki oğlu bulunuyor.

Zlatan Ibrahimovic ile Diletta Leotta birlikte mi? - 7
Ibrahimovic ile Diletta, İtalya'daki karantina döneminde bir reklam filminde tanışmışlardı

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