Zlatan Ibrahimovic ile Diletta Leotta birlikte mi?

21.08.2020 - 07:16
İtalya'da haftalık olarak yayın yapan Chi dergisi yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığını öne sürdü.
Çıkan haber üzerine Leotta'nın menajerinden yalanlama açıklaması geldi..
İngiliz basınına konuşan Leotta'nın menajeri, "Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok" ifadelerini kullandı.
Zlatan Ibrahimovic cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Bu iddia sonrasında İsveçli yıldız futbolcunun 18 yıldır evli olduğu eşi Helena Seger ile sorun yaşayabileceği yazılmaya başlandı. Çiftin Maximillian ve Vincent adında iki oğlu bulunuyor.