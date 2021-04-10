Zlatan Ibrahimovic Asterix filminde rol alacak

İtalyan ekibi Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic 2022'de vizyona girecek olan Asterix ve Obelix: The Middle Kingdom filminde Antivirus karakterine canlandıracak.

10.04.2021 - 07:19

Zlatan Ibrahimovic Asterix filminde rol alacak - 1
Zlatan Ibrnahimovic  futbolculuğunun yanında sayısız reklam filminde rol aldı ancak bu kez ilk kez bir sinema filminde yer almaya hazırlanıyor.

Zlatan Ibrahimovic Asterix filminde rol alacak - 2
İsveçli yıldız yaptığı açıklamada dünyaca ünlü film serisi Asterix ve Obelix: The Middle Kingdom filminde rol alacağını duyurdu.

Zlatan Ibrahimovic Asterix filminde rol alacak - 3
Antivirus adlı bir karakteri canlandıracak olan Zlatan'ın yer alacağı film 2022 yılında gösterime girecek.

Zlatan Ibrahimovic Asterix filminde rol alacak - 4
Filmde ayrıca Vincent Cassel, Marion Cotillard, Gilles Lellouche gibi ünlü oyuncular da yer alacak.




Zlatan Ibrahimovic Asterix filminde rol alacak - 5
Asterix ve Obelix serisinde daha önce Michael Schumacher, Zinedine Zidane, Tony Parker, Jean Todt ve Amelie Mouresmo gibi spor dünyasının ünlü isimleri yer almıştı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER