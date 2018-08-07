'Zombi Çocuk' Rick Genest hakkında bilinmesi gerekenler

Genest'in sigara içmek için çıktığı balkondan düştüğüne inandığını belirten menajeri Karim Leduc, “Dengesini kaybetmiş olabilir. Düştüğü balkon üçüncü kattaydı ve çok tahlikeli bir balkondu. Daha 3 hafta önce onunla birlikte o balkonda sigara içtik. O balkon bir yangın çıkışı balkonu ve çok küçük demirleri var. O demirlere oturuyordu. Bildiğimiz kadarıyla sırtüstü düştü. Kimseye intihar notu bırakmamış olması da çok tuhaf. Bana her gün yazardı" açıklamasını yaptı.