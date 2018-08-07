'Zombi Çocuk' Rick Genest hakkında bilinmesi gerekenler
ntv.com.tr
Kanada'daki evinde ölü bulunan 'Zombi Çocuk' lakaplı model Rick Genest, yaşasaydı bugün 34 yaşına girecekti. İşte dövmeleriyle rekor kıran Rick Genest’e dair bilinmesi gerekenler...
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1'Zombi Çocuk' lakaplı model Rick Genest 7 Ağustos 1985’te Kanada’da doğdu.
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2 Ağustos’ta Kanada'nın Montreal kentindeki evinde ölü bulunan modelin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Genest'in menajeri modelin kaza sonucu öldüğüne inandığını söylerken, genç modelin intihar ettiğine ilişkin paylaşımlar yapan modelin arkadaşı Lady Gaga özür diledi. Gaga mesajlarında Genest'in uzun zamandır akıl sağlığı sorunları yaşadığını hatırlatarak aynı sorunları yaşayanlara arkadaşları ya da aileleri ile sıkıntılarını konuşmaları tavsiyesi vermişti.
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Genest'in sigara içmek için çıktığı balkondan düştüğüne inandığını belirten menajeri Karim Leduc, “Dengesini kaybetmiş olabilir. Düştüğü balkon üçüncü kattaydı ve çok tahlikeli bir balkondu. Daha 3 hafta önce onunla birlikte o balkonda sigara içtik. O balkon bir yangın çıkışı balkonu ve çok küçük demirleri var. O demirlere oturuyordu. Bildiğimiz kadarıyla sırtüstü düştü. Kimseye intihar notu bırakmamış olması da çok tuhaf. Bana her gün yazardı" açıklamasını yaptı.
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15 yaşında beyninde bir tümör olduğu tespit edilen ve ölümle burun buruna gelen Rick Genest, geçirdiği bir operasyon sonrası tümörden kurtuldu ve yaşam savaşını kazandı. “Doktorlar bana o dönem çok şanslı olduğumu söyledi. O andan itibaren benim için yaşam ve ölüm arasındaki çizgi belli belirsiz hale geldi. Arkadaşlarım geçmişimden ötürü bana zaten ‘yaşayan zombi’ diyorlardı” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
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Ameliyattan sonra ölüm düşüncesine takıntılı hale gelen Genest, araba yıkayarak geçimini sağladı ve sokaklarda yaşadı.
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16 yaşındayken ilk dövmesini koluna yaptırdı. Ve dövme tutkusu devam etti. Ta ki vücudunda boş bir yer kalmayana kadar. 19 yaşına geldiğinde artık vücudu tamamen dövmeyle kaplıydı.
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Dövmeli görünümü sayesinde freak show’larda iş bulmaya başladı. 2011 yılında, Lady Gaga’nın stilisti onu Paris’te bir defileye çıkması için ikna etti.
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Lady Gaga’nın ‘Born This Way’ klibinde rol aldı. Jay Z’nin Rocawear markasının yüzü oldu. Vogue dergisinde fotoğrafları yayınlandı.
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Genest, vücuduna kazıttığı 176 böcek dövmesi ve 139 kafatası dövmesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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Kanadalı model ölümünden önce (1 Ağustos 2018) kendi şarkılarından oluşan bir albüm üzerinde çalışıyordu.