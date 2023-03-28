Zombi mantarı nedir, nerelerde görülür?

The Last Of Us dizisi ile izleyici kitlesi arasında merak konusu olan zombi mantarı, literatürdeki adıyla kordiseps militaris, filmin de etkisiyle dünya genelinde çeşitli efsanelerin konuşulmasına neden oldu.
Cordiseps militaris, Cordycipitaceae familyasındaki bir mantar türüdür ve Cordyceps cinsinin tür türüdür. İlk olarak 1753'te Carl Linnaeus tarafından Clavaria militaris olarak tanımlandı.
İpeekböceği pupası , pirinç ve sıvı beslenme dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda yetiştirilebilir. C. militaris , bitkisel ilaçlar için biyo-metabolitlerin potansiyel bir taşıyıcısıdır ve vücudun çeşitli sistemlerinin canlandırılması için uygulamalarına dair antik çağlardan kalma kanıtlar vardır.
Dünyada Himalayalar'da, Tibet'te yüksek yerlerde yetişen bir mantar olan kordiseps militaris, özellikle Hindistan'da ve Çin'de gıda olarak tüketilen Zombi Mantarı için mesane kanserini engellediğine dair bazı görüşler bulunmaktadır.