Zombi mantarı nedir, nerelerde görülür?

KULLANIM ALANLARI

İpeekböceği pupası , pirinç ve sıvı beslenme dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda yetiştirilebilir. C. militaris , bitkisel ilaçlar için biyo-metabolitlerin potansiyel bir taşıyıcısıdır ve vücudun çeşitli sistemlerinin canlandırılması için uygulamalarına dair antik çağlardan kalma kanıtlar vardır.