Zor insanlarla başa çıkmanın 5 akıllı yolu

KİŞİSEL HALE GETİRDİKLERİNDE

Birisi karakterinize saldırdığında veya işleri kişisel hale getirdiğinde konuşmalar keskin bir dönüş alabilir.

Savunmaya geçmek kolaydır, ancak bu nadiren işe yarar. "Bunu konuyla ilgili tutalım, birbirimizle değil" şeklinde yanıt vermek, odağı hemen başka bir yere yönlendirir. Kişisel kazılara girmek istemediğinizi ve yapıcı tartışmalara değer verdiğinizi gösterir.

Bu değişim, gerginliği azaltmaya yardımcı olur ve konuşmayı daha profesyonel veya saygılı bir düzeye getirir. Bu, anlaşmazlıklar yaşanırken, konuya değil kişiye saldırmanın çok aşağılık bir davranış olduğunu hatırlatır.