Zümrüt yaban arıları yaşlılığa çare olabilir mi?

İnsanlarda biyolojik yaşlanma, kırışıklıklar ya da saçların beyazlaması gibi belirgin semptomlarla gözlemlenebilirken, hücresel bozulmalar gibi diğer işaretler daha detaylı testlerle ortaya çıkarılabiliyor.

Leicester Üniversitesi’nin bu çalışması, omurgasız bir canlıda biyolojik yaşlanmanın doğrudan kontrol edilebildiğini gösteren ilk somut kanıt oldu. Bilim insanları bu bulgunun insan yaşlanmasını anlamak için de yeni kapılar aralayabileceğini düşünüyor.



