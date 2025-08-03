Zümrüt yaban arıları yaşlılığa çare olabilir mi?
Leicester Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırma, bilimsel adı ''ampulex compressa'' olan zümrüt yaban arılarının, yaşlanma sürecini geçici olarak durdurabildiğini ortaya koydu.
1998 yılında ilk kez Birleşik Krallık’ta görüldüğü düşünülen zümrüt yaban arıları, diğer arılardan farklı olarak metalik görünümleriyle dikkat çekiyor. Bu arılar, yumurtalarını başka böceklerin yuvalarına bırakarak, yavrularının ev sahibi canlıyı tüketmesini sağlıyor.