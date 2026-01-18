1 kaşığı bağışıklığın doğal kalkanı. Mikropsavar özelliği var, geçmeyen öksürüğün çaresi
18.01.2026 10:58
İHA
Kış aylarında soğuk hava ve enfeksiyon hastalıklarının bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten uzmanlar, bu dönemde doğal bitki çayları ve besinlerle bağışıklık sistemini güçlendirmeyi tavsiye ediyor.
Kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için ada çayı, ıhlamur, hibiskus çiçeği, beyaz dut kurusu, zencefil, zerdeçal, tarçın ve karanfil gibi bitkilerle hazırlanan çay vücudu hastalıklara karşı koruyor. Vücut direncini arttıran doğal şifa kaynakları arasında yer alan kış çayı, bal ve pekmez ile de tatlandırılabiliyor.
Havaların soğumasıyla birlikte vücut direnci de düşüyor. Bazı bitkiler bağışıklığı güçlendirip vücut direncinizi artırmaya yardımcı olabiliyor.
Evlerde bağışıklık sistemini destekleyen ve vücut direncini artırmaya yardımcı olan bitkisel ürünler, özellikle kış aylarında öne çıkıyor. Uzmanlar, çocuklarda ve yetişkinlerde virüs kaynaklı hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren bazı bitkilerin düzenli tüketilebileceğini belirtiyor.
Doğal antibiyotik olarak bilinen tıbbi ada çayı, özellikle boğaz enfeksiyonlarında sıkça tercih ediliyor. Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ıhlamur, balla tatlandırıldığında hem lezzeti hem de yatıştırıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Hibiskus çiçeği ise verdiği renk ve aromayla özellikle çocukların severek tüketebileceği bitkiler arasında yer alıyor.
Bağışıklık düşüklüğü ve vücuttaki enfeksiyon oranının azaltılmasına yönelik olarak beyaz dut kurusu da önerilen ürünler arasında bulunuyor. Karışım çaylarına birkaç adet dut kurusu eklenerek tüketilebiliyor.
Karışımın temel bileşenleri arasında taze kök zencefil, zerdeçal kökü, çubuk tarçın ve anti-mikrobiyal özelliğiyle bilinen karanfil de yer alıyor. Bu bitkilerin birlikte demlenerek tüketilmesinin, vücut direncini artırmaya katkı sağladığı ifade ediliyor.
BAL VE PEKMEZ DOĞAL ŞİFA
Hazırladığımız bitki çayların içerisine daha doğal, rafine şeker yerine bal ve pekmez ile tatlandırabiliriz. Balın faydaları anlatmakla bitmez ama tabii ki özellikle pekmeze değinmek istiyorum. Üzüm pekmezinin faydaları da çocuklarda kemik gelişimine destek olur, geçmeyen öksürük rahatsızlıklarını, hatta eski birçok tarifte de kullanılıyor pekmez. Bunun dışında enerji kaynağıdır, bağışıklık sistemine de bir kalkan oluşur.
Sabah evden çıkmadan bir tatlı kaşığı bal, tahin ya da pekmez şeklinde alırsak, vücut direncimizi arttırmış oluruz. Bu ürünler tüm yaş grupları için uygundur. Özellikle bal alerjisi olanlar dikkatli kullanmalı, hekim kontrolünde. Pekmezi de vücut direncini artırmak için her gün sabah bir tatlı kaşığı kullanabiliriz. Bitki çayımız da 4 yaş ve üstü için uygun. Sadece ıhlamur, çok küçük yaştaki bebeklerimiz için doktor kontrolünde tek başına demleyip içebilirsiniz.