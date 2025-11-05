10 adet tespihe 1 milyon 600 bin lira ödedi: ''Çocuklarıma hatıra bırakacağım''

Özdemir, "Bu benim için zevk işi. Ayrıca tespihleri aldığımda zarar da etmiyorum, yatırımdır. 1 milyon 600 bin liralık alışveriş yaptık. Bir araba parasını tespihe verdik. İnsanlar diyor ‘tespihe bu kadar para mı verilir?’ Ama bilmiyorlar bunlar tarihi eser. Osmanlı döneminden önce olanlar bile var. Bunların hem renk yapıları hem damar yapıları hem de hissiyat olarak fiyatları değişiyor. Bu tespihlere aşığız. Bu aşkı çeken bilir. Bazılarının araba koleksiyonu var bazılarının pırlanta koleksiyonu var. Herkesin bir zevki var. Benim yüzüğüm bile Osmanlı kehribarıdır. Ben böyle materyallere çok değer veriyorum. Bu tespihleri çocuğuma yatırımlık olarak bırakacağım" diye konuştu.