10 adet tespihe 1 milyon 600 bin lira ödedi: ''Çocuklarıma hatıra bırakacağım''
05.11.2025 12:11
Son Güncelleme: 05.11.2025 12:44
İHA
Elazığ'da kuyumculuk yapan Muhammed Özdemir, tespih tutkusunu yatırım ile birleştirdi. Uzun yıllardır tespih merakıyla bilinen Özdemir, tespih ustası Hadin Bulut'tan 10 adet Osmanlı kehribarı tespihi toplam 1 milyon 600 bin lira karşılığında satın aldı.
Osmanlı döneminden kalma kehribarların büyük bir manevi ve maddi değere sahip olduğunu belirten Özdemir, "Bu tespihler hem koleksiyon değeri taşıyor hem de gelecek için önemli bir yatırım. En kıymetlisini ise çocuğuma hatıra olarak bırakacağım" dedi.
''ALDIĞIMDA ZARAR ETMİYORUM''
Özdemir, "Bu benim için zevk işi. Ayrıca tespihleri aldığımda zarar da etmiyorum, yatırımdır. 1 milyon 600 bin liralık alışveriş yaptık. Bir araba parasını tespihe verdik. İnsanlar diyor ‘tespihe bu kadar para mı verilir?’ Ama bilmiyorlar bunlar tarihi eser. Osmanlı döneminden önce olanlar bile var. Bunların hem renk yapıları hem damar yapıları hem de hissiyat olarak fiyatları değişiyor. Bu tespihlere aşığız. Bu aşkı çeken bilir. Bazılarının araba koleksiyonu var bazılarının pırlanta koleksiyonu var. Herkesin bir zevki var. Benim yüzüğüm bile Osmanlı kehribarıdır. Ben böyle materyallere çok değer veriyorum. Bu tespihleri çocuğuma yatırımlık olarak bırakacağım" diye konuştu.
''BİR VİLLA PARASI KADAR VARDIR''
Tespih ustası Hadin Bulut ise "Tespihe çocukluğundan beridir bir merakı var. Bayağı bir koleksiyon biriktirdi. Fiyat olarak söylemek istemiyorum ama bir villa parası kadar vardır. Ben tespih satıyorum ama benden daha fazla kıymetli tespih toplamıştır. Bu tarz ürünler fazla bulunmuyor. Bizim tanıdıklarımıza satmamızın nedeni bizim için de iyi oluyor. Yarın müşteri geldiği zaman biz koleksiyonerleri arıyoruz. Değeri neyse ödüyoruz ve tekrar alıyoruz. Bu tür ürünler artık fazla bulunmuyor. Malzeme ne kadar nadirse o kadar kıymetli oluyor" ifadelerini kullandı.
