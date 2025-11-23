10 liralık ürünler izdihama neden oldu

23.11.2025 12:17

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan giyim mağazasında bazı ürünler 10 TL'den satışa sunulunca izdiham yaşandı.

DHA

Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde yeni bir mağaza açıldı.

 

Hizmete yeni giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 TL'den satışa sundu.

10 liralık ürünler izdihama neden oldu 1
DHA

Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu. 

10 liralık ürünler izdihama neden oldu 2
DHA

Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden oldu.

