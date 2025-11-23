10 liralık ürünler izdihama neden oldu
23.11.2025 12:17
DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan giyim mağazasında bazı ürünler 10 TL'den satışa sunulunca izdiham yaşandı.
Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde yeni bir mağaza açıldı.
Hizmete yeni giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 TL'den satışa sundu.
Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.
Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden oldu.
