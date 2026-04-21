10 milyon yıl önce oluştu. Her mevsim ziyaretçi ağırlıyor
21.04.2026 14:12
AA, İHA
Ankara'da bulunan Kız Tepesi Tabiat Anıtı, jeolojik yapısıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yer alan ’Kız Tepesi Tabiat Anıtı’ kırmızı, kahverengi, gri ve sarı tonlarına sahip toprak yapısıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.
Kız Tepesi Tabiat Anıtı ve hemen önünde yer alan Nallıhan Kuş Cenneti, gerek her mevsim barındırdığı kuş topluluklarıyla, gerekse jeolojik değerleriyle doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemcileri için ideal ortam sunuyor.
Gölün arkasında yükselen 10 milyon yıl önce oluşmuş tepeler, renk cümbüşüyle göz kamaştırıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 542 hektar büyüklüğündeki alan "Kız Tepesi Tabiat Anıtı" olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştı.
