10 yıldır kuraktı şimdi balık avlanıyor. Eski günlerine döndü
13.04.2026 10:38
Son Güncelleme: 13.04.2026 10:42
İHA
Denizli'nin Çivril ilçesinde 10 yıldır kurak geçen mevsimler nedeniyle su akmayan Kufi Çayı, dolu barajlardan su bırakılmasıyla eski günlerine döndü. Bölge halkı uzun yıllar sonra tekrar Kufi Çayı'nda balık avladı.
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölünü besleyen önemli su kaynaklarından Kufi Çayı'nda 10 yıldır kurak geçen mevsimler nedeniyle su akmıyordu. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki barajın doluluk oranına ulaşmasıyla fazla su bırakıldı.
Fazla suyun bırakılmasıyla kuraklıkla mücadele eden Kufi Çayı'ndan 10 yılın ardından tekrar su aktı. Sularla birlikte balıklarında geldiğini gören bölge halkı çayda balık avlama başladı. Kufi Çayı'nın Işıklı Mahallesi'nden geçen kısmında çaya giren vatandaşlar ağlarına takılan balıkları avladı.
Çayın akmaya başlamasıyla balık avlamaya geldiğini belirten Hasan Daşgın, "10 yıldır kuru olan Kufi Çayı bu sene akmaya başladı" dedi. Çayda balık tutan Hasan Can da uzun yıllar sonra Kufi çayında balık tutmanın keyifli olduğunu belirterek, "Gençliğimizde balık tuttuğumuz çay da yeniden balık tutmak heyecanlı ve güzel" dedi.
Güzel hava ile birlikte çay kenarına gelen bazı vatandaşlar da bir yandan güneşin tadını çıkardı bir yandan da suyun içine girerek balık avlayanları izledi.
YASAL UYARI
DENIZLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DENIZLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.