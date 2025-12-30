10 yıllık mesleğini bıraktı. Galatasaray ve Boğaziçi mezunu şimdi kravatıyla direksiyon başında

Yılmaz, kendisine 'kravatlı taksici' lakabının verilmesinden memnun olduğunu dile getirerek bunun yolcular üzerinde de olumlu bir etki oluşturduğunu belirtti. Yılmaz, seçtiği giyim tarzı ve aldığı geri dönüşlerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Özellikle ilk başladığım 10-20 günde buradaki abilerim ve üstatlarım durak içinde ya da telefonda bana öyle seslendiler. Kimi yolcular da duraktan geçerken görüp 'Vay, kravatlı taksici de varmış' dedi. Ben de bunu benimsedim. Çünkü aslında ben ilk günden itibaren böyle giyinmiştim. Hem yaptığım işe kendimden bir şey katmak istedim. Mesela üçüncü müşterim yaşlıca bir amca ve teyzeydi. Amca, 'Öğretmenim bana kıyafet şahsiyettir derdi, ben sizde bunu gördüm ve çok sevindim' dedi. Neden böyle giyindiğimi soranlar oluyor, 'Abi sanki az önce banka şubesini kapatmışsın da taksiye çıkmışsın' diyenler oluyor. Taksi aslında günün koşuşturmacasını biraz daha hızlandırmak için tercih edilen bir ulaşım aracı, aynı zamanda da bir kamu hizmeti. Bu işi insanlara memnuniyet verici bir şekilde yapmak da bana mutluluk veriyor. Olumsuz bir geri dönüş hiç almadım, genellikle şaşırmayla beraber takdirle karşılama var ama bunun yaygınlaşacağına yönelik bir umut da maalesef yok."

"TAKSİCİLER TEPKİYLE YAKLAŞIYOR"

İnsanları gözlemlemek için adım attığı yeni mesleğinde taksicilerin karşılaştığı pek çok soruna şahit olan Burak Yılmaz düşüncelerini, "Taksiciliğe ve taksi şoförlerine karşı bir ön yargı ne yazık ki var. Bunun hem yolcuları hem de şoförleri ilgilendiren sebepleri var. Taksiciler güne aslında eksiyle başlıyor ve belirli bir süre içinde yevmiyeyi doldurması lazım. Bu yüzden taksiciler belli bir zaman dilimi içinde olabildiğince çok yolcuyu taşıma içgüdüsüyle hareket ediyor. Hiçbir taksi şoförü 'Ben bu müşteriye kötü bir yolculuk yaşatayım' diyerek onları yapmıyor. Bir de bu strese gün boyunca İstanbul gibi dünyanın en yoğun trafiğine sahip bir şehirde direksiyon sallamanın stresi de ekleniyor. Taksici sadece taksi sürmüyor; hem yolla, hem yevmiyeyle hem de deneyimsiz ve sabırsız sürücülerle mücadele ediyor. Taksicilere maalesef çok tepkiyle yaklaşılıyor. Ben sivil bir araç sürerken almadığım tepkileri taksi sürerken aldığımı iyi biliyorum" diyerek anlattı.