100 lira bozu para getirene 2 ekmek hediye
05.12.2025 18:52
İHA
Sivas'ta bir fırın, bozuk para problemini aşmak için ilginç bir kampanyaya imza attı. İşletme, 100 TL bozuk para getirene iki ekmek hediye ediyor.
Sivas'ta bir fırın, yaşadıkları bozuk para sıkıntısına ilginç bir kampanyayla çözüm buldu. 1 TL ve 50 kuruşlardan oluşan 100 TL bozuk para getiren müşterilere 2 ekmek hediye eden işletmenin bu uygulaması, kısa sürede dikkat çekti.
Para üstü verirken yaşanan aksaklığı azaltmak adına yapılan kampanyayı duyan vatandaşlar bozuk paralarla fırına giderken, işletmeci de problemin tam olarak çözülmediğini belirtti.
Kampanya ile ilgili konuşan fırın çalışanı Mustafa Musab Karakaya, "Bir ekmek 12.5 TL. Bu nedenle bozuk para konusunda sorun yaşamaya başladık. Temin etmek için bankalara, diğer esnaflara ulaşmaya çalıştık ama onun da bir sınırı oluyor. Daha önce böyle bir kampanya yapmıştık, gayet işe yaramıştı. Tekrar deneyelim, neden olmasın dedik ve kampanyamızı yeniden başlattık. Müşteriler 1 lira ve 50 kuruş şeklinde yüz lira getiriyor, hem bozukluklarını tümletiyoruz hem de iki ekmek hediye ediyoruz. Bozuk para sorununu bu şekilde çözüyoruz. Hem bizim için hem de müşteriler için güzel bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Bazı müşteriler bir sefer gelmekle kalmadı, 3 veya 4 defa geldiler. Bazıları memnun olduğunu belirtti, 'Ne iyi ettiniz, bozukları ne yapacağımı bilmiyordum. Hem paramı tümlediniz hem de iki ekmek verdiniz' dedi. Biz de teşekkür edip, bozuk para sorunumuzu çözdüklerini söyledik" dedi.
YASAL UYARI
SIVAS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIVAS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.