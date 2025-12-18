100 yıldır toprak altındaydı, yeniden gün yüzüne çıkarıldı

Prof. Dr. İrfan Yıldız, kazının 2 0cak 2025'te büro çalışmalarıyla başladığını, 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren de araziye taşındığını söyledi. Çalışmaların 31 Aralık tarihinde sonlanacağını aktaran Yıldız, özelikle sarayın kuzey tarafında bulunan ve Alay Meydanı olarak adlandırılan bölüme yoğunlaştıklarını ifade etti:

“Diyarbakır surlarının tahminen Hurriler döneminde yapıldığı düşündüğümüz ve yaklaşık 100 yıldır toprak altında olan 17 metre uzunluğundaki kısmı ortaya çıkartıldı. Büyük ebatlı blok taşlar kullanılmış ancak bunların temel kısmında daha küçük boyutlu kırma taş malzemesi kullanılması da dikkat çekici.''