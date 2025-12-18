100 yıldır toprak altındaydı, yeniden gün yüzüne çıkarıldı
Diyarbakır'da yapılan İç Kale Artuklu Sarayı kazısında, 100 yıldır toprak altında olan surun bir kısmı ortaya çıkartıldı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan İçkale Müze Kompleksi alanındaki Amida Höyük, Diyarbakır merkezdeki ilk yerleşim yeri olarak biliniyor. Yapılan kazılardan şimdiye kadar tespit edilen buluntulara göre, yerleşim Neolotik dönemde (M.Ö. 8000) başladı.
Diyarbakır bölgesinin yönetim merkezi olan Amida Höyük, yerleşimin devam etmesi bakımından Filistin'in Eriha kentinden sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor.
Hurriler, Hurri-Mitanniler, Bitzamani Krallığı, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Büyük İskender, Selevkoslar, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Selçuklular, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, İlhanlılar, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılarının da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan höyükte, 8 yıldır kazı çalışmalarına devam ediliyor.
Prof. Dr. İrfan Yıldız, kazının 2 0cak 2025'te büro çalışmalarıyla başladığını, 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren de araziye taşındığını söyledi. Çalışmaların 31 Aralık tarihinde sonlanacağını aktaran Yıldız, özelikle sarayın kuzey tarafında bulunan ve Alay Meydanı olarak adlandırılan bölüme yoğunlaştıklarını ifade etti:
“Diyarbakır surlarının tahminen Hurriler döneminde yapıldığı düşündüğümüz ve yaklaşık 100 yıldır toprak altında olan 17 metre uzunluğundaki kısmı ortaya çıkartıldı. Büyük ebatlı blok taşlar kullanılmış ancak bunların temel kısmında daha küçük boyutlu kırma taş malzemesi kullanılması da dikkat çekici.''
DİYARBAKIR'IN ALTINI KAPLAYAN ZEMİN KAYALIĞA ULAŞILDI
Yıldız, "Yaptığımız çalışmalarda eksi 4.45 derinlikte Diyarbakır'ın altını kaplayan zemin kayalığa ulaşıldı. Özelikle ilk çağlarda o zemin kayalıkta taşların kesilmesi önemli'' dedi.
Prof. Dr. Yıldız, ses getiren buluntuya dair sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Alay Meydanı'nda çalışmalar devam ediyor. Kazının bitimiyle beraber çevre düzenlemesi de yapılacak. Burası Diyarbakır için açık hava etkinliği olacak. Binlerce yıldır toplantı, bayramlaşma, tahta çıkış törenleri yapıldığı alay meydanı, tekrar Diyarbakır için önemli bir meydan haline gelecek."
