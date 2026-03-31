110 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Şiddetli yağışlar önlem aldırdı
31.03.2026 16:53
AA
Elazığ'da en çok üretimin yapıldığı Baskil ilçesinde yer alan kayısı ağaçları, ilkbaharın gelmesiyle çiçek açtı.
Kentte 110 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon 400 bin kayısı ağacı bulunuyor. Bahçelere giren üreticiler ağaçların bakımını yapıyor.
Bu yıl ilkbaharda düşen yağışlarla oluşan nemin, kayısı ağaçlarında her yıl görülen ve verimi düşüren bir tür mantar hastalığı olan monilyayı artıracağından endişe duyan üreticiler, ilk çiçeklenme döneminden itibaren zirai ilaçlama yapıyor.
Deliktaş köyündeki kayısı üreticilerinden Mehmet Gürsol, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle kayısı ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, bu süreçte devletin dondan etkilenen üreticilere maddi destek sağladığını, mağduriyetin büyük oranda giderildiğini söyledi.
Gürsol, bu yıl büyük umutla üretime başladıklarını ifade ederek, "Şimdi çiçeklenme zamanı. Bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı iki sefer ilaçlama yaptık. İlaç atmasak monilya hastalığı olur, kayısılar hastalanır. Çiçeklenen ağaçlar için umutluyuz" dedi.
Cemal Gürsol, bu yıl çiçeklenme dönemine hava sıcaklığı yönünden sıkıntısız bir şekilde girdiklerini, bu şekilde sürmesini temenni ettiklerini belirtti.
