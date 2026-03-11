111 yıl sonra ortaya çıktı. Atatürk'ün Çanakkale'deki emrinde ne yazıyor?
11.03.2026 12:54
Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği emirler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Bulunan emirle ilgili konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, özellikle Çanakkale Cephesi’ndeki Cevat Paşa, Enver Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli komutanlara ait belgelerin ortaya çıktıkça, savaşın ve kazanılan zaferlerin büyüklüğünün daha iyi anlaşıldığını dile getirdi.
19. Fırka Kumandanı Mustafa Kemal'in imzasını taşıyan emirde, şu ifadeler yer alıyor:
"Karşımızdaki düşman kumandanı telsiz telgrafla (buraya imdat gemileri yetiştiriniz) diye müracaat eylediği mevki müstahkemden çalınan telsiz telgraftan anlaşılmıştır. Binaenaleyh karşımızda bir liv yani 4 tabur vardır.
Düşmanın takviye kıtaatı almasına meydan vermeyerek harekat-ı taaruziyeye devam ve düşmanı mevzilerinden tard ediniz. Bunun için bundan evvelki emrimle bildirdiğim vecihle 125. Alay bir taburunu 27. Alaya gönderecek ve diğer kuvvetiyle 14. Alayın ihtiyatını teşkil edecektir.
Gerek 14. ve gerekse 27. Alaylarla sol cenahımızdaki diğer kuvvetler hemen alayın gerideki ihtiyatlarını düşmana seri ve kat'i darbeyi vurmak üzere ileri atılınız.
15. Alay hat-ı harb gerisine hareket etti. 13. Alay da harekete hazırdır. Bütün topçu grupları piyademizin ileri hareketini müteakiben takip ve himaye edeceklerdir."
İsmail Kaşdemir, her şeyin Çanakkale’de başladığını görmenin, Mustafa Kemal açısından olaylara farklı anlamlar yüklediğini ifade etti.
Kaşdemir, “Çanakkale, Türk milleti için ‘Çanakkale ruhu’nun ortaya çıktığı; vatan ve millet söz konusu olduğunda her şeyin bir kenara bırakıldığı bir karakteri ve ruhu temsil eder” dedi.
Çanakkale Kara Muharebeleri’nin 111. yılında, zor şartlar altında büyük kahramanlıklar gösterenleri minnetle andıklarını belirten Kaşdemir, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cevat Paşa, Seyit Onbaşı, Bigalı Mehmet Çavuş, Ezineli Yahya Çavuş ve tüm isimsiz kahramanlara şükranlarını sundu.
