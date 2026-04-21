111 yıllık sağlık raporu gün yüzüne çıkarıldı
21.04.2026 11:20
İHA
Çanakkale muharebelerinin en şiddetli çarpışmalarına sahne olan 1915 yılına ait bir sağlık raporu, cephedeki acı bilançoyu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
Araştırmacıların istifadesine sunulan vesikada; 5. Ordu bünyesinde Kuzey Grubu’nun merkezini oluşturan 3. Kolordu’nun aylarca süren amansız mücadelesindeki kayıplarına dair detaylı istatistikler yer alıyor.
Belge, bugüne kadar yayımlanan tablolar arasında en net ve kapsamlı istatistikleri barındırmasıyla harp tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. 3'üncü Kolordu ve Şimal Grubu Başhekimi Ali Rıza tarafından 30 Kasım 1915 tarihinde hazırlanan rapor, doğrudan Arıburnu ve Conkbayırı bölgesini kapsıyor.
Askerî kayıtlara göre 25 Nisan ile 28 Kasım 1915 tarihleri arasındaki o kanlı sekiz aylık zaman diliminde, yalnızca bu kolordunun savunduğu harp sahasından tam 41 bin 471 yaralı toplanarak hastanelere sevk edildi.
Çanakkale Savaşları Enstitüsü Müdürü Utkan Emre Er, tıp tarihi açısından eşsiz bir değere sahip olan bu belgenin detaylarını sunduğu yeni perspektifleri paylaştı.
Er, bugüne kadar muharebelere dair çeşitli zayiat tablolarının yayımlandığını ancak tıp hizmetlerinin bu derece ciddi ve sistemli biçimde kayıt altına alındığı böylesi bir evrakın ilk kez ortaya çıktığını belirtti.
Cephe gerisindeki lojistik ve sağlık yapılanmasının Osmanlı ordusu tarafından ne kadar sistemli idare edildiğine dikkati çeken Er, ‘’Rakamlar bize savaşın sadece siperlerde ya da yeraltı lağım muharebelerinde değil, hastane çadırlarında da ne büyük bir yaşam mücadelesine sahne olduğunu kanıtlıyor'' dedi.
Raporda yer alan yaralanma çeşitliliğinin, muharebe alanlarının coğrafi yapısıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Enstitü Müdürü Er, Gelibolu Yarımadası'nın çıkarma noktaları başta olmak üzere muharebelerin gerçekleştirildiği birçok konumun, Müttefik Kuvvetlerin gemi atışlarına tamamen açık olduğunu söyledi.
Er, konuyla ilgili son olarak şu ifadeleri kullandı:
'’Askerlerimizin maruz kaldığı bomba ve şarapnel yaralanmalarının bu denli yüksek ve farklı türlerde olması, doğrudan donanma bombardımanının şiddetini gösteriyor. Düşmanın acımasızlığını gözler önüne seren bir diğer tablo ise kullanılan mühimmatın niteliği. Kayıtlara göre tam 332 askerimiz; uluslararası harp hukukuna tamamen aykırı olan, çarpma anında genişleyerek ağır doku tahribatı oluşturan domdom kurşunlarıyla yaralanmış. Bizler Çanakkale Savaşları Enstitüsü olarak bu vesikaları gün yüzüne çıkararak o eşsiz destanı yazan kahramanlarımızın aziz hatıralarını, bilimsel veriler ışığında yaşatmaya devam edeceğiz." ‘’
