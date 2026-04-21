111 yıllık sağlık raporu gün yüzüne çıkarıldı

Araştırmacıların istifadesine sunulan vesikada; 5. Ordu bünyesinde Kuzey Grubu’nun merkezini oluşturan 3. Kolordu’nun aylarca süren amansız mücadelesindeki kayıplarına dair detaylı istatistikler yer alıyor.

Belge, bugüne kadar yayımlanan tablolar arasında en net ve kapsamlı istatistikleri barındırmasıyla harp tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. 3'üncü Kolordu ve Şimal Grubu Başhekimi Ali Rıza tarafından 30 Kasım 1915 tarihinde hazırlanan rapor, doğrudan Arıburnu ve Conkbayırı bölgesini kapsıyor.

Askerî kayıtlara göre 25 Nisan ile 28 Kasım 1915 tarihleri arasındaki o kanlı sekiz aylık zaman diliminde, yalnızca bu kolordunun savunduğu harp sahasından tam 41 bin 471 yaralı toplanarak hastanelere sevk edildi.