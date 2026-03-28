112 yıl önce bombalanmıştı. Çanakkale'nin sessiz tanığı yeniden ayakta

Toplam 25 yıl süren araştırma, belgeleme, projelendirme ve uygulama çalışmalarının son sekiz yılında proje yürütücülüğünü üstlenen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın ilk master projesi olan Seddülbahir Kalesi, Cumhuriyet’in 100. yılında tamamlanarak ziyarete açıldı. Proje, mimari koruma ile çağdaş müzecilik anlayışını bir araya getiren dönüşümüyle uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti.

Kale, dünya genelinde mimarlık ve tasarım projelerini ödüllendiren Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında ödüle layık görüldü. Mimarlık ve kültürel projeler gibi alanlarda yenilikçi çalışmaları değerlendiren organizasyonda, farklı ülkelerden mimar, tasarımcı ve akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri, projeleri estetik değer, işlevsellik ve toplumsal katkı kriterlerine göre analiz etti.

Bu kapsamda Seddülbahir Kalesi projesi, Müzeler, Sergi Yapıları ve Pavyonlar kategorisinde altın ödül kazandı.