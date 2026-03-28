112 yıl önce bombalanmıştı. Çanakkale'nin sessiz tanığı yeniden ayakta
28.03.2026 10:24
İHA
Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen itilaf devletlerin 1914 yılında ilk bombaladığı yer olan Seddülbahir Kalesi, ödüle layık görüldü.
Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen itilaf devletlerine ait gemilerden atılan top mermileriyle ağır hasar alan Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Seddülbahir Kalesi, aradan geçen yaklaşık bir asırlık süreçte doğal şartların da etkisiyle yıprandı.
Harap durumdaki kalenin yeniden ayağa kaldırılarak açık hava müzesine dönüştürülmesi amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Kale, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı.
Seddülbahir Kalesi Müzesi’nde ziyaretçilere, kalenin 17. yüzyıldan günümüze uzanan tarihi hakkında bilgi veriliyor. Ziyaretçiler, Çanakkale Savaşları’nın ilk şehitlerinin bulunduğu kabristanı ziyaret edebiliyor. 1915 Çanakkale Savaşları’nın kalede yaşanan bölümlerine dair izleri, döneme ait savaş malzemeleri ve belgeler üzerinden inceleyebiliyor.
Restorasyon ve kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan Osmanlı asker künyeleri, Fransız cep saati, Osmanlı el bombası, Krupp topu namlu temizleme harbisi, Fransız ve Senegal asker palaları, Osmanlı mavzer süngüleri, süngü kını, palaska barutluğu, Osmanlı, Fransız ve Avustralya asker üniformalarına ait kol düğmeleri, mermiler ve Fransız mühimmat sandığı gibi eserler, savaşın izlerini günümüze taşıyor.
Toplam 25 yıl süren araştırma, belgeleme, projelendirme ve uygulama çalışmalarının son sekiz yılında proje yürütücülüğünü üstlenen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın ilk master projesi olan Seddülbahir Kalesi, Cumhuriyet’in 100. yılında tamamlanarak ziyarete açıldı. Proje, mimari koruma ile çağdaş müzecilik anlayışını bir araya getiren dönüşümüyle uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti.
Kale, dünya genelinde mimarlık ve tasarım projelerini ödüllendiren Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında ödüle layık görüldü. Mimarlık ve kültürel projeler gibi alanlarda yenilikçi çalışmaları değerlendiren organizasyonda, farklı ülkelerden mimar, tasarımcı ve akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri, projeleri estetik değer, işlevsellik ve toplumsal katkı kriterlerine göre analiz etti.
Bu kapsamda Seddülbahir Kalesi projesi, Müzeler, Sergi Yapıları ve Pavyonlar kategorisinde altın ödül kazandı.
YASAL UYARI
ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.