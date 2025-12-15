115 yıldır aynı kapı. Tarihi okul farklı mimarisiyle eğitime yuva oluyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 1910 yılında Diyarbakır kentine özgü bazalt taşından inşa edilen okul yaklaşık 12 yıl kız mektebi olarak eğitim-öğretime devam etti. 1922 yılından itibaren ilkokul olarak eğitime devam ediyor. Ünlü fikir insanı Ziya Gökalp'in ismi verilen okul 800 öğrencisi ile faaliyette. Okul müdürü Mustafa Bozkuş, okulun ilk kurulduğu günden beri istisnai olarak, sürekli eğitim yapısı olarak devam ettiğini vurguladı. Bozkuş, okulun farklı bir kuruma devredilmediğini, sadece eğitim yapısı olarak kullanıldığını ifade etti.