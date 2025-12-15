115 yıldır aynı kapı. Tarihi okul farklı mimarisiyle eğitime yuva oluyor
15.12.2025 13:07
Diyarbakır'da 1910 yılında kente özgü bazalt taşından yapılan okul 115 yıldır farklı mimarisiyle eğitime yuva oluyor.
İLK GÜNDEN BERİ EĞİTİM SÜRÜYOR
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 1910 yılında Diyarbakır kentine özgü bazalt taşından inşa edilen okul yaklaşık 12 yıl kız mektebi olarak eğitim-öğretime devam etti. 1922 yılından itibaren ilkokul olarak eğitime devam ediyor. Ünlü fikir insanı Ziya Gökalp'in ismi verilen okul 800 öğrencisi ile faaliyette. Okul müdürü Mustafa Bozkuş, okulun ilk kurulduğu günden beri istisnai olarak, sürekli eğitim yapısı olarak devam ettiğini vurguladı. Bozkuş, okulun farklı bir kuruma devredilmediğini, sadece eğitim yapısı olarak kullanıldığını ifade etti.
115 YILDIR AYNI KAPI
Kapının ise ilk günkü 115 yıllık aslını ve özünü devam ettiren bir kapı olduğuna dikkat çeken Bozkuş, "Farklı zamanlarda restorasyona tabi tutulmuştur. Ancak orijinal hali devam etmiştir. İlk ve ortaokul olarak hizmet vermekteyiz. Toplamda 800 öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda değişik aktiviteler hep planda olmaktadırlar. İsteğimiz Ziya Gökalp'ler, Cahit Sıtkı Tarancı'lar, Sezai Karakoç'lar ve Diyarbakır'ın bilinen, bilinmeyen düşünürleri gibi kişiler yetişmesi. Öğrencilerimizde kendilerine ışık tutacak bu yolda ilerlemelerini sağlamaktır" diye aktardı.
