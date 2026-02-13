12 yıl önce bu hastalığa yakalandı. Önce işi bıraktı, sonra yataktan kalkamadı

Halk arasında ‘fil hastalığı’ olarak bilinen lenfödem, lenf sisteminin bozulması sonucu kol ve bacaklarda oluşan şişliklerle kendini ele veriyor.

Doğuştan görülebilen bir hastalık olsa da daha çok meme kanseri gibi cerrahi müdahalelerden sonra lenf nodlarının alınması nedeniyle meydana gelebiliyor. Memenin alınmasından sonra kol ya da bacaklarda ödem oluşuyor.

Prostat kanseri, jinekolojik tedavi, bağırsak tümörleri veya bağırsak bozukluklarındaki herhangi bir operasyonun ardından da lenfödem görülebiliyor. Kimi zaman enfeksiyonlar ve travmalar da hastalığa neden olabiliyor.

Geçmişte ilaçla ya da ameliyatla tedavi edilen lenfödemde, şimdilerde fizik tedavi yöntemleri olumlu sonuçlar doğurabiliyor.