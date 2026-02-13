12 yıl önce bu hastalığa yakalandı. Önce işi bıraktı, sonra yataktan kalkamadı

13.02.2026 11:59

Kayseri'de 12 yıl önce yakalandığı fil hastalığı nedeniyle yaklaşık 300 kiloya ulaşan vatandaş, özel ekiple evinden çıkarılarak hastaneye götürüldü.

12 yıl önce bu hastalığa yakalandı. Önce işi bıraktı, sonra yataktan kalkamadı
İl Sağlık Müdürlüğü, 48 yaşındaki Akbadal'ın nakli için özel ambulans ve ekip ayarladı. Akbadal'ın bulunduğu yerden dışarı çıkarılması için yaşadığı evin dış kapısı ve oda kapısı bir süre önce büyütüldü.

Fil hastası Akbadal'ın yatağından sedyeye alınması için göreviler ve yakınları seferber oldu.

 

Özel kıyafetler giyen göreviler ve yakınları, Akbadal'ı güçlükle sedyeye aldı.

Sedye ile yaklaşık 30 metre uzaklıktaki ambulansa taşınan Akbadal, tedavi göreceği Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne uğurlandı.

 

Nakil öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Akbadal, tedavi olacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "12 yıl önce bu hastalığa yakalandım, yavaş yavaş ilerledi. Önce işi bırakmak zorunda kaldım, sonra yürüyemez hale geldim. En son da yatağa bağlı kaldık" dedi.

Zor bir sürecin kendisini beklediğini ve bunun farkında olduğunun altını çizen Akbadal, "Sağlığıma kavuşursam gezemediğim yerleri, eşim ve çocuklarımla görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

FİL HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında ‘fil hastalığı’ olarak bilinen lenfödem, lenf sisteminin bozulması sonucu kol ve bacaklarda oluşan şişliklerle kendini ele veriyor.

 

Doğuştan görülebilen bir hastalık olsa da daha çok meme kanseri gibi cerrahi müdahalelerden sonra lenf nodlarının alınması nedeniyle meydana gelebiliyor. Memenin alınmasından sonra kol ya da bacaklarda ödem oluşuyor.

 

Prostat kanseri, jinekolojik tedavi, bağırsak tümörleri veya bağırsak bozukluklarındaki herhangi bir operasyonun ardından da lenfödem görülebiliyor. Kimi zaman enfeksiyonlar ve travmalar da hastalığa neden olabiliyor.

 

Geçmişte ilaçla ya da ameliyatla tedavi edilen lenfödemde, şimdilerde fizik tedavi yöntemleri olumlu sonuçlar doğurabiliyor.

 

