122 yıllık tarihi yapıya saygısızlık. Mahalleli çözüm istiyor

12.03.2026 13:20

İHA

Eskişehir'de 122 yıl önce Osmanlı zamanında yapıldığı tahmin edilen ancak bakımsız kalan tarihi çeşmenin restore edilerek yeniden aktif hale getirilmesi bekleniyor.

Tarihi dokusuyla dikkat çeken Lohzade Mehmed Emin Çeşmesi, Cunudiye Mahallesi Kıyıcak Sokak'ta bulunuyor. Duyarsız kişilerin üzerine yazılar kazıdığı ve zaman içerisinde tahrip olan çeşme, bakımsızlığı ile göze çarpıyor. 

Bazı vatandaşlar tarafından, tarihi mirasın koruma altına alınmasına yönelik sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Mahalle Muhtarı Meral Karayel, çeşmenin önümüzdeki günlerde restore edilerek yeniden kullanılabilir duruma getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Cunudiye Mahalle Muhtarı Meral Karayel, "Bir aza arkadaşımız, çeşmenin 1720'li yıllardan kalma olduğunu bize iletti. Buraya gelip inceleme yapan belediye ekipleri ise, çeşmenin 1910'lu yıllarda yapıldığını bildirdi'' dedi.

 

Çeşmenin yeniden aktif hale gelmesini talep eden Karayel, yetkililer bu konuyla ilgilendiklerini ve bazı çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. 

