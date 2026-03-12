122 yıllık tarihi yapıya saygısızlık. Mahalleli çözüm istiyor

Cunudiye Mahalle Muhtarı Meral Karayel, "Bir aza arkadaşımız, çeşmenin 1720'li yıllardan kalma olduğunu bize iletti. Buraya gelip inceleme yapan belediye ekipleri ise, çeşmenin 1910'lu yıllarda yapıldığını bildirdi'' dedi.

Çeşmenin yeniden aktif hale gelmesini talep eden Karayel, yetkililer bu konuyla ilgilendiklerini ve bazı çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.