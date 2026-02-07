125 yıldır zamana meydan okuyor. Restorasyonu tamamlandı
07.02.2026 14:54
İzmit’in önemli simgeleri arasında yer alan Tarihi Saat Kulesi’nde son rötuşlar yapılıyor. .
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları yeniden özgün kimliklerine kavuşturuyor. Bu kapsamda taş kaplama ve tuğladan oluşan Kocaeli’nin kültürel mirası Saat Kulesi’nde yürütülen restorasyon çalışmalarında iskeleler kaldırıldı. Büyükşehir belediyesinin dokunuşuyla artık kente görsel şölen sunan tarihi yapının tavanı, duvarları, saati, korkulukları ve mermer yüzeyleri aslına uygun şekilde yenilendi.
Zamanla çürüyen kurşun kaplı tavan tamamen yenilenirken, meşe ağacından yapılan karkas değiştirildi. İç duvarların sıvaları kazınarak horasan sıva ile yeniden yapıldı. Saatin çanı orijinal haliyle korunurken, kadranları tamamen yenilendi. Ahşap merdiven ve pencerelerin de tamamı elden geçirildi. Dıştaki taş kaplama ile içteki tuğlayı birbirine bağlayan sıvanın zamanla su alması nedeniyle yapının direncinin zayıfladığı tespit edildi. Yapıyı güçlendirmek amacıyla 2 ton enjeksiyon sıva uygulanarak taş ve tuğla arasındaki boşluklar dolduruldu.
Saat Kulesi’nin dış cephesinde zamanla dökülen ve eski görünümünü kaybeden motifler, kulenin saçağından tabana kadar uzanacak şekilde yenilendi. Cephede oluşan kir ve yosunlar ilaçlı yöntemlerle temizlenirken, korkuluklar sökülerek kumlama yöntemiyle temizlendi, boyandı ve yeniden yerine monte edildi.
Motiflerin tamamı taraklama yöntemiyle temizlenerek taş yüzeyler yeniden açıldı ve şeffaf cila ile kaplandı. Bu uygulamayla taşın su emme özelliği engellenerek, yapının dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi sağlandı. Ayrıca taş derzleri de yenilendi.
Mermer yüzeylerin tamamı kumlama yöntemiyle temizlenirken, kulenin kapısı yenilenerek yerine takıldı. Saat Kulesi’nin yıldırım çarpmasına karşı korunması amacıyla yapılan paratoner (yıldırımsavar) sistemi de yenilendi. Elektrik sisteminin de yenilenmesiyle restorasyon çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.
TARİHÇESİ
İzmit Saat Kulesi, 1901 yılında Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı anısına inşa edildi.
Neoklasik Osmanlı mimarisi özellikleri taşıyan yapı, yaklaşık 16 metre yüksekliğinde ve dört katlı. Üzerindeki saat mekanizması döneminin dikkat çekici mühendislik örneklerinden biri olup, İzmit Körfezi’ne hâkim konumuyla kentin simge yapıları arasında yer alıyor.
