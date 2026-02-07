125 yıldır zamana meydan okuyor. Restorasyonu tamamlandı

Saat Kulesi’nin dış cephesinde zamanla dökülen ve eski görünümünü kaybeden motifler, kulenin saçağından tabana kadar uzanacak şekilde yenilendi. Cephede oluşan kir ve yosunlar ilaçlı yöntemlerle temizlenirken, korkuluklar sökülerek kumlama yöntemiyle temizlendi, boyandı ve yeniden yerine monte edildi.

Motiflerin tamamı taraklama yöntemiyle temizlenerek taş yüzeyler yeniden açıldı ve şeffaf cila ile kaplandı. Bu uygulamayla taşın su emme özelliği engellenerek, yapının dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi sağlandı. Ayrıca taş derzleri de yenilendi.

Mermer yüzeylerin tamamı kumlama yöntemiyle temizlenirken, kulenin kapısı yenilenerek yerine takıldı. Saat Kulesi’nin yıldırım çarpmasına karşı korunması amacıyla yapılan paratoner (yıldırımsavar) sistemi de yenilendi. Elektrik sisteminin de yenilenmesiyle restorasyon çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.