126 yıllık levha verdiği mesajla dikkat çekiyor. Osmanlı kadınının elinden çıktı

Selçuklulardan Osmanlıya miras kalan bu tekniğin, yüzyıllar boyunca tekke levhalarında, türbe örtülerinde ve sancaklarda kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Kayaokay, aynı yöntemin İslam dünyasının en kutsal örtüsü olan Kâbe kisvesindeki hat yazılarında da uygulandığına dikkat çekti.

Kayaokay, "Levhada kullanılan bu sabır gerektiren ince teknik, Osmanlı nakış sanatında "dival işi" olarak biliniyor. Bu teknikte yüzeye yerleştirilen ipliğin ince dikişlerle sabitlenmesiyle oluşturuluyor. Böylece yazı yüzeyde hafif kabartmalı bir görünüm kazanıyor'' dedi.