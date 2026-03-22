126 yıllık levha verdiği mesajla dikkat çekiyor. Osmanlı kadınının elinden çıktı
22.03.2026 14:53
Son Güncelleme: 22.03.2026 14:54
İHA
Müzayededen çıkan 126 yıllık altın sırma hat levhası, Kâbe örtüsünde de kullanılan "dival işi" tekniğiyle işlenmiş olmasıyla dikkat çekiyor.
Bir müzayededen Doç. Dr. İlyas Kayaokay tarafından alınan Osmanlı dönemi hat levhası, taşıdığı teknik özellikler nedeniyle sanat tarihi açısından dikkat çekici bir eser olarak öne çıktı. Kadife zemin üzerine altın sırma iplikle işlenen eserde kullanılan "dival işi" tekniğinin, Kâbe örtüsündeki kutsal yazıların işlenmesinde de kullanılan yöntemle örtüştüğü belirlendi.
Şahsi koleksiyonunda yer alan levhayı inceleyerek tekniğin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Kayaokay, Hicri 1318, yani miladi 1900-1901 tarihli eserde yüzeye yerleştirilen altın sırma ipliğin ince dikişlerle sabitlendiğini, bu sayede yazının hafif kabartmalı bir görünüm kazandığını açıklayarak, dival işinin tarihsel arka planına da değindi.
Selçuklulardan Osmanlıya miras kalan bu tekniğin, yüzyıllar boyunca tekke levhalarında, türbe örtülerinde ve sancaklarda kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Kayaokay, aynı yöntemin İslam dünyasının en kutsal örtüsü olan Kâbe kisvesindeki hat yazılarında da uygulandığına dikkat çekti.
Kayaokay, "Levhada kullanılan bu sabır gerektiren ince teknik, Osmanlı nakış sanatında "dival işi" olarak biliniyor. Bu teknikte yüzeye yerleştirilen ipliğin ince dikişlerle sabitlenmesiyle oluşturuluyor. Böylece yazı yüzeyde hafif kabartmalı bir görünüm kazanıyor'' dedi.
Kayaokay, bu tekniğin Maraş'tan gelen iki gelin tarafından Osmanlı sarayına yayıldığı için "Maraş işi" olarak da bilindiğini ve kökeninin Selçuklulara kadar uzandığını anlattı.
Elindeki tekke işinin Ahmed Ferhad adlı meçhul bir hattata ait 121 yıllık bir mürekkep ile yazıldığını aktaran Doç. Dr. Kayaokay, ‘’Levhadaki yazı celî sülüs karakterli bir hat formuna sahip. Yazı mürekkep ile değil altın sırma ip işçiliğiyle işlendiği için hat formu nakış tekniğine uyarlanmış bir görünüm arz ediyor'' dedi.
Levhanın alt kısmındaki ketebeye göre eser, Vasfiye Hanım tarafından yazıldı. Osmanlı döneminde kadın hattat ve nakkaşların varlığı bilinse de, imzalı eserlerin sayısı oldukça sınırlı. Bu nedenle söz konusu levha, kadın bir sanatçıya ait imzalı ve tarihli nadir örneklerden biri olması bakımından ayrı bir önem taşıyor.
Levha üzerinde yer alan “Zâlimin rişte-i ikbâlini bir âh keser / Mâni-i rızk olanın rızkını Allah keser” beyti, derin anlamlar içeriyor. Beyitte, mazlumun içten gelen bir ahının zalimin talihini sona erdirebileceği, başkasının rızkına engel olan kişinin rızkının ise ilâhî adalet gereği kesileceği ifade ediliyor. Şairi bilinmeyen ve “Lâ-edrî” olarak adlandırılan bu beyit, Divan edebiyatında sıkça yer alıyor ve taşıdığı hikmetli anlam nedeniyle hat sanatında da yaygın biçimde kullanılıyor.
Osmanlı döneminde Esmâ İbret Hanım, Şerife Fatma Mevhibe Hanım ve Zahide Selma Hanım gibi kadın sanatçılar bilinmekle birlikte, Vasfiye Hanım ismine mevcut literatürde rastlanmıyor. Bu yönüyle levha, daha önce kaynaklarda yer almayan bir kadın hattat ya da nakkaşın varlığını ortaya koyması bakımından önem arz ediyor. İlerleyen dönemde yeni eserlerin ortaya çıkmasıyla Vasfiye Hanım’ın kimliğine dair daha kapsamlı bilgilere ulaşılması bekleniyor.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.