13 yıl önce kuruyan Cennet obruğunda yıllar sonra yeniden su kaynadı
11.04.2026 10:35
İHA
Mersin'in önemli turizm noktalarından "Cennet ve Cehennem" obruklarında 13 yıl sonra yeniden su kaynamaya başladı.
Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu mahallesindeki 400 bin kişiyi ağırlayan, 452 basamaklı Cennet ve Cehennem obruklarının birinde yeni sezon öncesinde yerin zemininde 13 yılın ardından su kaynamaya başladı.
AKARSU GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTU
Kış mevsiminin yağışlı ilerlemesinden kaynaklı olduğu düşünülen bir durum nedeniyle yoğun olarak kaynayan su, ilk günlerde obrukta belirli bir kısmı doldurdu. Doğal gider gözlerin açılmasıyla su akar yolunu buldu ve kaya parçasının altından kaynayan su da akarsu görüntüsü oluşturdu.
13 YILIN ARDINDAN KAYNAYAN SU
Mahallenin muhtarı İrfan Aydın, mahallede bulunan iki obruktan Cennet obruğunun içindeki su kaynağının 13 yıl önce kaybolduğunu, bu yıl da yağışlar nedeniyle tekrar suyun kaynadığını anlattı. Bir zaman önce gelen ziyaretçilerin “bomboş bir mağara” dediğini söyleyen mahalle muhtarı, şimdi gelenlerin ise “Çok güzel, çok muhteşem, gelip görmeye, gezmeye değer bir yer” dediklerini söyledi.
