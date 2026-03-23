14 yıl önce yok olmuştu. Sular çekilince ortaya çıktı
23.03.2026 16:00
İHA
Artvin'de 2012'de hizmete açılan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) suları altında kalan Narlık köyü, barajdaki su seviyesi azalınca gün yüzüne çıktı.
Çoruh Nehri üzerinde inşaatına 1998'de başlanan ve 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek 2'nci barajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES), Şubat 2012'de su tutulmaya başlandı.
Barajın su tutmasıyla Narlık köyünün de aralarında bulunduğu bazı yerleşim alanları zamanla sular altında kaldı.
Enerji üretimi amacıyla inşa edilen ve 1 milyar 969 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Deriner Barajı'ndaki su seviyesi, mevsimsel yağışların azlığı nedeniyle düşüş gösterdi.
Su seviyesinin azalmasının ardından 2010'da boşaltılan Narlık köyündeki ev, cami ve bir dönem zeytinyağı üretiminde kullanılan fabrika gibi yapılar yeniden ortaya çıktı.
Narlık köyünün bulunduğu Tao bölgesinin, Orta Çağ’da Gürcistan’ı oluşturan önemli coğrafyalardan biri olduğu, Osmanlıların ise bu bölgeyi 16. yüzyılın ortalarında Gürcü yönetiminden aldığı öne sürülüyor.
Bazı kaynaklarda köyün ‘’Homhal'' adıyla bilindiği ve 19. yüzyılın ikinci yarısında Trabzon vilayetinin Lazistan sancağına bağlı olduğu belirtiliyor.
YASAL UYARI
ARTVIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ARTVIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.