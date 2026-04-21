1450 rakımda dumanlı nöbet. Görenler yangın sanıyor ama gerçek çok farklı

İyi tarım teknikleriyle üretim yapan çiftçilerden Fikret Ateş, don riskine karşı bahçelerinde sabaha kadar nöbet tuttuklarını söyledi. Köyde dağdaki karın etkisiyle hava sıcaklığının sıfırın altına düşme riskine karşı önlem aldıklarını belirten Ateş, çilek ve böğürtlen bahçelerini dumanlama yöntemiyle korumaya çalıştıklarını ifade etti.