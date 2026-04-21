1450 rakımda dumanlı nöbet. Görenler yangın sanıyor ama gerçek çok farklı
21.04.2026 10:35
İHA
Erzincan'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte üreticiler "don nöbetine" kalktı.
Munzur Dağları eteklerinde, yaklaşık 1450 rakımdaki Tatlısu köyünde çilek ve böğürtlen üretimi yapan çiftçiler, meteorolojinin don uyarısı üzerine ürünlerini korumak için gece boyunca dumanlama yöntemi uyguladı.
SABAHA KADAR NÖBET TUTTULAR
İyi tarım teknikleriyle üretim yapan çiftçilerden Fikret Ateş, don riskine karşı bahçelerinde sabaha kadar nöbet tuttuklarını söyledi. Köyde dağdaki karın etkisiyle hava sıcaklığının sıfırın altına düşme riskine karşı önlem aldıklarını belirten Ateş, çilek ve böğürtlen bahçelerini dumanlama yöntemiyle korumaya çalıştıklarını ifade etti.
GEÇEN YIL 50 BİN FİDE ZARAR GÖRDÜ
Geçen yıl yaşanan don olayında 10 dönümlük alanda ekili yaklaşık 50 bin fidenin zarar gördüğünü dile getiren Ateş, bu yıl erken tedbir alarak ürün kaybını en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.