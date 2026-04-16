15 milyon yaşındaki mağara ziyarete kapatıldı. Tatilde turist akınına uğramıştı
16.04.2026 15:51
İHA
Gümüşhane’de bulunan 15 milyon yıllık Karaca Mağarası, ulaşım yolunda gerçekleştirilecek olan çalışmalar nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Gümüşhane’nin ve Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Torul ilçesindeki Karaca Mağarası, zorunlu bir güvenlik molasına girdi.
Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan doğa harikası mağaraya ulaşım sağlayan güzergahta, kaya düşme riskine karşı kapsamlı bir ıslah çalışması başlatıldı.
Gümüşhane İl Özel İdaresi tarafından işletilen mağaranın ulaşım yolunda, dik yamaçlardan kaynaklanan gevşek şev yapıları tespit edildi.
Vatandaşların can ve mal güvenliğinin teminine yönelik hazırlanan proje kapsamında, mağaraya ulaşımı sağlayan yol üzerinde tehlike arz eden bölgelerde uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, temizlik, çelik bariyer ve yamaçlarda çelik ağ ile örtüleme çalışmaları yürütülecek.
EN AZ 2 AY SÜRECEK
Projenin uygulama aşamasında oluşabilecek riskler nedeniyle, idare tarafından mağaranın ziyarete kapatılmasına karar verildi ve kurumun web sitesinden duyuruldu.
Çalışmalarının en az 2 ay sürmesi beklenirken sarkıt, dikit, sütun ve damlataşı şekilleriyle "yer altı sarayı" olarak nitelendirilen Karaca Mağarası, bu çalışmalar tamamlandığında ziyaretçilerini daha güvenli bir ulaşım altyapısı ile karşılayacak.
15 milyon yaşında olduğu tahmin edilen mağara, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğramıştı.
Bazı kaynaklarda mağaranın astım hastaları için rahatlatıcı bir kür niteliği taşıdığı ifade ediliyor.
Mağaranın içerisinde yüzde 70 civarı mutlak nem oranı bulunuyor. Polen ve tozlardan arınmış yüksek oksijenli hava, hastaların daha rahat nefes almalarına olanak sağlıyor.
