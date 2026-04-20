1,5 tonluk kurbanlık satışa çıktı. Sahibi 950 bin lirayı az buluyor
20.04.2026 15:37
İHA
Kurban Bayramı öncesinde bin 450 kilogram ağırlığındaki tosun dikkati çekti. 950 bin TL değer biçilen hayvan için yetiştiricisi, "Benim gözümde değeri çok daha fazla" dedi.
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklar görücüye çıktı. Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde yetiştirilen dev tosun iri yapısıyla dikkati çekti.
Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ortalama 165 bin TL ile 325 bin TL arasında değiştiği kentte, bu tosun için 950 bin TL fiyat biçildi.
Yetiştiricisi satış konusunda aceleci olmadıklarını söyledi.
Besi çiftliği sahibi Barış Demir, “Yaklaşık kurban zamanı 1 ton 550 kilogram olmasını bekliyoruz. Birkaç arkadaşımıza söyledik ama bu sene çokta satılsın istemiyoruz. Belki bir dahaki sene bu hayvanı 2 buçuk ton yapma arzumuz var. Sadece birkaç arkadaşımıza söyleyelim nasibi varsa satılacak yoksa zaten kalacak” dedi.
"BENİM GÖZÜMDE DEĞERİ ÇOK FAZLA"
Demir, hayvanların beslenme şekilleriyle ilgili şunları söyledi:
"Bizim kendimize ait bir reçetemiz var ve benim kardeşim veteriner hekim bu hususta bizlere katkısı çok. Hayvanın beslenmesiyle alakalı ülke ülke gezdik ve birkaç puzzle birleştirerek iyi bir neticeye vardığımızı düşünüyoruz.
Bu fiyatlandırma aslında gönül esasına dayalı bir durum insanlar kurbanı alırken içine sinmesi ve sevmesi gerekiyor. Bu hayvanımızda lüks bir kurbanlık olmuş oluyor. Aslında bu hayvana fiyat biçmek istemiyoruz benim gözümde değeri çok fazla ama 950 bin lira düşünüyoruz.
Bu hayvan tek başına bir padokta yaşıyor ve yanına farklı hayvan yanına almıyoruz. Diğer hayvanlara oranla hemen hemen iki kat yemek yiyor. Bu hayvana canımızın istediği gibi bakabiliyoruz" diye konuştu.
"EN PRESTİJLİ MESLEKLERDEN BİRİ"
Demir, hayvancılık sektörünün bu ülkede en prestijli mesleklerden biri olduğunu vurgulayarak "Tarım ve hayvancılığın yok olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Belki destek yapılıyor ama çok daha fazla yapılması gerekiyor. İnsanları özellikle gençleri bu işe teşvik etmemiz gerekiyor. Gençlerimizi biz bu işe teşvik etmediğimiz sürece bu meslek kaybolmaya hazır" diye konuştu.