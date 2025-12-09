15 yıl önce hobi olarak başladı şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor. Sayıyı 200'e çıkardı
09.12.2025 14:31
İHA
Bilecik'te 15 yıl önce, bir arı kovanıyla hobi olarak ana arı üretimine başlayan arıcı, şimdi 200 kolonisiyle Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kızılöz köyünde yaşayan Bayram Özçanak, 15 yıl önce hobi olarak bir kendine bir de arkadaşı adına birer kovan alarak arıcılığa başladı. Özçanak, aradan geçen sürede kolonisini 200'e kadar çıkarıp, Türkiye'nin dört bir yanına kendi ürettiği yaklaşık bin ana arı sattı.
Arıcılığa okul yıllarından merakı olan Bayram Özçanak bir arı ile bu işe başladığını aynı sene arı sayısını 10'a, bir sonraki sene ise sayıyı 17'ye çıkartarak arı sayısını arttırdığını anlattı.
Her arıcının kendi ana arısını üretmesi gerektiğini, dışarıdan ana arı almanın maliyetli olduğunu ve kendi ana arısını ürettiğini belirten Özçanak, “Sürdürülebilir arıcılıkta sakin ve oğul eğilimi düşük arılarla çalışmak çok önemli. Kendime bu alanda çalışabileceğim bir ırk belirledim, bu ırk üzerine üretmeye başladım” şeklinde konuştu.
Bayram Özçanak yoğun talep üzerine yakın çevresiyle satışa başladıklarını, sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin birçok bölgesine ana arı satışı yaptığını dile getirdi.
Yaklaşık 100 ile 200 koloni arasında değişen bir arı popülasyonuna sahip olan Özçanak bu sene yaklaşık bin arıyı kargo yoluyla müşterilerine gönderdini ifade etti.
Kargoyla gönderim sürecini anlatan Özçanak, arıların yüksek sıcaklıklardan etkilendiğini ve taşıma esnasında dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Bayram Özçanak son olarak, "Körük arıcının can yoldaşıdır. Körüğü arıların üzerine sıktığımızda, koloni bir yangın olma ihtimaline karşı kovandan bal tüketiyor. Uçmak zorunda kalacağını hesap ederek kursağını bal dolduruyor. Kursağı bal dolu olan arı da kitinini kıvırıp da karşıdaki canlıyı sokamıyor. Bunu tedbir amaçlı sıkıyoruz." ifadelerine yer verdi.
