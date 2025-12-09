15 yıl önce hobi olarak başladı şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor. Sayıyı 200'e çıkardı

Arıcılığa okul yıllarından merakı olan Bayram Özçanak bir arı ile bu işe başladığını aynı sene arı sayısını 10'a, bir sonraki sene ise sayıyı 17'ye çıkartarak arı sayısını arttırdığını anlattı.

Her arıcının kendi ana arısını üretmesi gerektiğini, dışarıdan ana arı almanın maliyetli olduğunu ve kendi ana arısını ürettiğini belirten Özçanak, “Sürdürülebilir arıcılıkta sakin ve oğul eğilimi düşük arılarla çalışmak çok önemli. Kendime bu alanda çalışabileceğim bir ırk belirledim, bu ırk üzerine üretmeye başladım” şeklinde konuştu.