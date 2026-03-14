15 yıldır direksiyon başında. Zorlu yollarda servis şoförlüğü yapıyor
14.03.2026 11:15
İHA
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Hanım Yıldırım, 15 yıldır servis şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor.
Yıllardır ilçenin dağlık ve engebeli yollarında öğrencileri okula taşıyan Yıldırım, servis şoförlüğünün yanı sıra köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaç duyduğu anlarda da aracını seferber ediyor, acil durumlarda hastaları ilçeye ulaştırarak destek oluyor.
Hanım Yıldırım, mesleğe başlama nedenini şu sözlerle anlattı:
“Çocukluğumda ambulans ya da araçların olmadığı dönemlerde hastalar, ilkel yöntemlerle taşınırdı. İnsanların hastaları adeta cenaze taşır gibi bağlayarak götürdüklerini görüyordum. Bu görüntüler zihnimde derin bir iz bıraktı. O zamanlar kendi kendime ‘Büyüyünce bir araba alacağım ve ben de bir hastayı kurtarabileceğim’ diyordum. Gördüklerim ve hayatın bana gösterdiği gerçekler, beni bu mesleğe yönlendirdi.”
Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Hanım Yıldırım ile yaptığı görüşmede konuya ilişkin "Bir hanımefendinin gerçekten isterse neler yapabilir sorusunun ete kemiğe bürünmüş hali" diye konuştu.
Hanım Yıldırım ise "Hayat mücadelesi. Ekmeğimi kazanıyorum. Çok kötü günler geçirdim ama devam ediyorum. Kadınlar hiçbir şeyden korkmasınlar'' dedi.
Yıllar içinde çevresindeki vatandaşların da güvenini kazandığını belirten Hatun Yıldırım, muhtemel bir hastalık durumunda vatandaşlara yardım ettiğini, elinden geleni yaptığını söyledi.
Yıldırım, "Buraya 10 tane erkek gelsin, ben zinciri onlardan önce bağlarım. İstersem her şeyi yaparım. Yeri geldiğinde traktör kullanıyorum, odun taşıyorum. Ben ayakta durabiliyorsam herkes de durabilir'' dedi.
