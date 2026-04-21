15. yüzyıldan beri ayakta. Bir asır sonra yeniden "eğitim yuvası" oldu
21.04.2026 13:06
AA
Mardin'e 15. yüzyılda kazandırılan tarihi Kasımiye Medresesi, bir asır aradan sonra yeniden "eğitim yuvası" niteliği kazandı.
Yapımına 13. yüzyılda Artuklu Dönemi'nde başlanan, Timur dönemindeki Moğol saldırıları sebebiyle yarım kalan Kasımiye Medresesi'nin inşası, Akkoyunlu Sultanı Kasım İbn Cihangir döneminde 1469 yılında tamamlandı.
Tarihi kentte taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan medresede, türbe, çeşme ve 23 derslik bulunuyor.
EĞİTİM 1. DÜNYA SAVAŞI'NA KADAR KESİNTİSİZ SÜRDÜ
Dönemin en önemli eğitim merkezlerinden olan Kasımiye Medresesi'nde 1. Dünya Savaşı'na kadar eğitim kesintisiz sürdü.
Dini eğitimin yanı sıra tıp, astronomi, matematik, kimya gibi pozitif bilimlerde de binlerce alim yetiştiren medresedeki dersliklerin kapılarında hangi alanda derslerin verildiğini ifade eden simgeler bulunuyor.
Savaşın başladığı dönemden 1940 yılına kadar "asker konağı" olarak hizmet veren medrese daha sonra restore edilerek bir dönem müze olarak kullanıldı.
Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 2020 yılında İslam Bilim ve Sanat Merkezi olarak kullanılmaya başlanan medresede, ilk yıllarda mimarlık, edebiyat ve turizm fakültelerinin bazı dersleri uygulamalı olarak verildi.
Tarihi medresenin 5 dersliğinde geçen yıldan bu yana Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri turizm, mimarlık, ilahiyat ve güzel sanatlar alanında haftanın 5 günü lisans ve lisansüstü eğitim alıyor.
YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN ZİYARETİNE AÇIK
Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine de açık olan tarihi medresede Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri de uygulamalı rehberlik eğitimi görüyor.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin'in farklı inançların, kültürlerin ve dillerin bugüne kadar bir arada yaşama becerisini gösterebildiği, modern ve dünyaya çok önemli mesajlar veren bir şehir olduğunu söyledi.
Tarihi şehirdeki geleneksel ilim, irfan, hikmet deneyiminin bugün de mimari yapılar aracılığıyla taşındığını ifade eden Özcoşar, şunları söyledi:
“Bu yapıların en önde gelenlerinden biri de Kasımiye Medresesi'dir. Artuklu'dan Akkoyunlu'ya geçiş sürecinde inşa edilmiş ve bugünkü modern bilimlerin temelini oluşturulacak birçok bilim dalının ders olarak işlendiği, bilim dalı olarak incelendiği bir medrese olma özelliği taşıyor.
Üniversitemiz Kasımiye'nin bilim geleneğini yeniden canlandırmaya yönelik bir yeni strateji belirlemiş durumda. Bu çerçevede üniversitemizin birçok programındaki birçok ders Kasımiye Medresesi'nde gerçekleştiriliyor.”
"HAVASINI SOLUMAK BİLE ANLAMLI"
Özcoşar, tarihinden ve ruhundan ilham aldıkları medresenin, üniversitenin yeni kampüs alanlarından birine dönüştüğüne işaret ederek, öğrencilerin burada derslerini tarihin ruhunu hissederek işlediğini belirtti.
Öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Özcoşar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mekanın kendine has bir ruhu var. Bu ruhun öğrencilere, meseleleri anlama, değerlendirme, geçmişle ilişki kurma konusunda çok daha somut ve etkili bir deneyim kazandıracağı açık. Bu mekanın verdiği havayı solumak bile bir değer ve anlam ifade ediyor.”
"ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT"
Turizm Rehberliği bölümünde okuyan Özlem Tekin, Van'dan geldiğini belirterek, tarihi medresede uygulamalı eğitim görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Mimarisi ile dikkati çeken ve her köşesinin tarih koktuğu bir yapıda eğitim almanın önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Tekin, "Üniversitemizin bize bu fırsatı tanıması çok önemli. Burası zamanın üniversitesi. Buna şahit olmak, burayı bu şekilde tanıtmak muazzam." diye konuştu.
"GEÇMİŞTE YOLCULUK"
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde öğrenim gören Fatma Nur Tunç ise İstanbul'dan geldiğini, asırlık bir medresede eğitim görmenin ayrı bir haz verdiğini dile getirdi.
Tunç, "Buranın tarihi, mimarisi beni çok etkiledi. Kasımiye'nin bir ruhu olduğuna inanıyorum. Burada ders gördüğüm için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Geçmişte burada birçok ilim insanı yetişti. Onlar gibi burada ders görmem geçmişte yolculuk yaşattı." dedi.