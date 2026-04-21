150 yıl önce hoşgörünün sembolüydü. Yeniden ayağa kalkmayı bekliyor

Kilise hakkında bilgi veren Osmaneli Belediyesi çalışanı İlayda Özkök, Bilecik’in tarihi ilçesinde medeniyetlerin izlerini taşıyan yapıların bölge tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Geçmişte Rum ile Türk halklarının bir arada yaşadığı ilçede, "Tapınaklar Bölgesi" olarak adlandırılan alanın tarihi serüveni dikkat çekiyor.

Özkök'ün verdiği bilgilere göre, ilçenin tarihinde yaşanan büyük bir yangın faciası, bölgedeki mimari dokuyu derinden etkiledi. Günümüzdeki kilisenin yerinde daha önce bulunan ahşap kilise, Osmaneli’nin yüzde 80’ini küle çeviren bu büyük yangında yok oldu.

ATIL ATMA SİSTEMİ

Özkök, yangının bu denli büyümesini ilçedeki geleneksel konut mimarisine bağladı. "Atıl atma" adı verilen özel bir teknikle inşa edilen tarihi evlerde, depreme karşı dayanıklılık sağlaması amacıyla 5-6 santimetrelik özel çiviler kullanılıyordu.

Sarsıntı anında esneyip tekrar yerine oturması için tasarlanan bu metal aksamlar, yangın sırasında beklenmedik bir felakete yol açtı. Aşırı ısıya maruz kalan çiviler genleşerek, orman yangınlarındaki kozalaklar gibi çevre yapılara sıçradı.

Erken müdahale edilemeyen yangın, bu sistem nedeniyle bir evden diğerine hızla yayıldı. Dönemin ahşap mimarisiyle inşa edilen eski kilise de bu yayılımın kurbanı oldu.