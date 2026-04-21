150 yıl önce hoşgörünün sembolüydü. Yeniden ayağa kalkmayı bekliyor
21.04.2026 15:04
İHA
Bilecik'te yapım tarihi bilinmeyen ve 1874 yılında çıkan yangından sonra yeniden inşa edilen Aya Yorgi Kilisesi restorasyon bekliyor.
Döneminde Gemlik Metropolitliği'ne bağlı Rum Ortodoks Kilisesi olan Hagios Georgios (Aya Yorgi), 1874 yılında çıkan yangından sonra Lefke'yi imara gelen Macar mühendis tarafından 1876-1878 yıllarında inşa edildi. Kilise, haç planlı ve kubbeli bir bazilika olan yapısıyla dikkat çekiyor.
ARADAN 9 YIL GEÇTİ
Aya Yorgi Kilisesi'nin 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Osmaneli Belediyesi işbirliğinde, kültür merkezi ve müze olarak restore edileceği duyurulmuştu.
13 Ekim 2017'de ihaleye çıkacağı belirtilen kilisenin restorasyon maliyetinin, Bursa Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü denetiminde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacağı açıklanmıştı.
İLÇENİN YÜZDE 80'İ KÜL OLDU
Kilise hakkında bilgi veren Osmaneli Belediyesi çalışanı İlayda Özkök, Bilecik’in tarihi ilçesinde medeniyetlerin izlerini taşıyan yapıların bölge tarihine ışık tuttuğunu söyledi.
Geçmişte Rum ile Türk halklarının bir arada yaşadığı ilçede, "Tapınaklar Bölgesi" olarak adlandırılan alanın tarihi serüveni dikkat çekiyor.
Özkök'ün verdiği bilgilere göre, ilçenin tarihinde yaşanan büyük bir yangın faciası, bölgedeki mimari dokuyu derinden etkiledi. Günümüzdeki kilisenin yerinde daha önce bulunan ahşap kilise, Osmaneli’nin yüzde 80’ini küle çeviren bu büyük yangında yok oldu.
ATIL ATMA SİSTEMİ
Özkök, yangının bu denli büyümesini ilçedeki geleneksel konut mimarisine bağladı. "Atıl atma" adı verilen özel bir teknikle inşa edilen tarihi evlerde, depreme karşı dayanıklılık sağlaması amacıyla 5-6 santimetrelik özel çiviler kullanılıyordu.
Sarsıntı anında esneyip tekrar yerine oturması için tasarlanan bu metal aksamlar, yangın sırasında beklenmedik bir felakete yol açtı. Aşırı ısıya maruz kalan çiviler genleşerek, orman yangınlarındaki kozalaklar gibi çevre yapılara sıçradı.
Erken müdahale edilemeyen yangın, bu sistem nedeniyle bir evden diğerine hızla yayıldı. Dönemin ahşap mimarisiyle inşa edilen eski kilise de bu yayılımın kurbanı oldu.
İlayda Özkök, açıklamasının devamında, yangın sonrasında Bursa valisinin yapıya bir tane Macar mühendis gönderdiğini şu sözlerle anlattı:
“Kilisemiz Camikebir Mahallesi'nde bulunuyor. Macar mühendis, burayı restore ediyor ve şehrin planlamasını aslında kendi örf ve adetlerini katarak yapıyor. Görmüş olduğumuz kuleler aslında çan kulesi ve yerel halk, ibadetini şu anda bizim durduğumuz yerde tamamlıyor.”
İlayda Özkök, kilisenin Marmara Bölgesi'nde bulunan en büyük kiliselerden bir tanesi olduğunu söyledi.
Yapı, 18. yüzyılın başlarında Rum ve Türk toplumlarının bir arada, barış içerisinde yaşadığı bir dönemin sembolü olarak dikkat çekiyor.
Tarihi kayıtlara göre, Osmaneli'nde farklı inanç grupları uzun yıllar boyunca huzur içinde yaşadı. Müslüman halkın ibadetlerini Rüstem Paşa Ulu Camii’nde, Rum Ortodoks cemaatinin ise Aya Yorgi Kilisesi’nde gerçekleştirdiği bu dönem, ilçenin çok kültürlü mirasının temelini oluşturuyor. Arşivlerdeki yazışmalarda, kilisenin iç mekanında dönemine ait işçiliklerin ve çini mozaik süslemelerin yer aldığı belirtiliyor.
Uzun süre atıl durumda kalan ve özel mülkiyete geçen Aya Yorgi Kilisesi, yürütülen çalışmalar neticesinde 2000'li yılların başlarında yeniden devlet hazinesine kazandırıldı.
Kurtuluş Savaşı sonrası yaşanan göçlerle birlikte bakımsız kalan tarihi yapı, devlet korumasına geçmesiyle birlikte yeniden eski ihtişamına kavuşma yolunda önemli bir eşiği aşmış oldu.
Bugün Osmaneli turizminin lokomotiflerinden biri haline gelen kilise, her mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
