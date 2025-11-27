150 yıldır zamana meydan okuyor: Milli Mücadele yıllarına tanık olmuş
27.11.2025 17:04
İHA
Kocaeli'de 19. yüzyılda iki köyü birbirine bağlamak amacıyla inşa edilen Servetiye Taş Köprüsü, tarihi dokusuyla dikkati çekiyor.
Kiraz Deresi üzerinde bulunan ve yaklaşık 150 yıl önce Servetiye Cami ile Servetiye Karşı köylerini birbirine bağlamak için yapılan köprü, bölgenin tarihi mirasında önemli bir yer tutuyor.
Milli Mücadele döneminde İzmit'in güney yakasındaki en büyük yerleşim yerlerinden Bahçecik nahiyesine bağlı Servetiye köyü, işgal güçlerine karşı ilk direnişin başladığı noktalardan biri olarak biliniyor. O dönemde vatan savunması için örgütlenen halk, çevre köylerle birleşerek milli kuvvetlere destek verdi. Servetiye Taş Köprüsü de bu süreçte ulaşımı sağlayarak direnişin lojistiğinde önemli bir rol oynadı.
Günümüzde araç trafiğine kapalı olan ve sadece yayaların kullanımına sunulan tarihi yapı, Yuvacık Barajı havzasındaki doğal güzelliklerle bütünleşerek ziyaretçilerini ağırlıyor.
Köprünün uzunluğu 15 metre, genişliği 2 metre, yüksekliği ise 6 metre olarak belirlendi. Yapı, 2008 yılında Kültür Varlıkları ve Koruma Kurulu tarafından tescil edildi.
Servetiye Taş Köprüsü, 2012 yılında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından da restorasyonu tamamlandı.
