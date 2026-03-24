156 yıldır hiç durmadan akıyor. Geçen zamana rağmen popülerliğini kaybetmedi
24.03.2026 11:55
İHA
Kütahya’nın Gediz ilçesinde bulunan ve 1870’li yıllardan bu yana hiç durmadan akan tarihi Ayvaz Çeşmesi, 156 yıldır aralıksız akıyor.
1970 ve 1980’li yıllarda köyün en önemli su kaynağı olan üç oluklu bu çeşme, günümüzde de modern imkânlara rağmen popülerliğini koruyor.
Aslen Yunuslar Köyü’nden olan Araştırmacı-Tarihçi Yazar Hüseyin Göksal, köyde kendiliğinden akan yaklaşık 20 çeşme bulunduğunu ancak en eskisinin Ayvaz Çeşmesi olduğunu belirtti.
Göksal, "Nüfus defterlerini incelediğimde, köyümüzde artık devam etmeyen 'Ayvazoğulları' sülalesinin varlığını keşfettim. Çeşmenin isminin buradan geldiğini ve bu sülaleden bir hayırsever tarafından yaptırıldığını tahmin ediyoruz. Çeşme, yaklaşık 1875-1876 yıllarında inşa edilmiş" dedi.
Ayvaz Çeşmesinin, özellikle teknolojinin henüz yaygınlaşmadığı dönemlerde stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Göksal, "Dere yatağında bulunduğu için zaman zaman sel ve benzeri doğa olayları nedeniyle hasar görse de kapsamlı tadilatlarla ayakta tutuldu'' şeklinde konuştu.
Harman yerinin hemen yakınında bulunan çeşme, 1970’li ve 80’li yıllarda tarlada çalışan köylülerin bir numaralı su kaynağıydı.
Göksal, çeşmenin sosyal hafızadaki yerini şu sözlerle özetledi:
"Ramazan aylarının sıcak yaz günlerine denk geldiği yıllarda, henüz evlerde buzdolabı yokken köylüler iftara yakın buraya akın ederdi. İftar sofraları için buradan doldurulan buz gibi sular, en büyük zenginliğimizdi."
Gediz’in kültürel mirasının canlı bir kanıtı olan Ayvaz Çeşmesi, asırlardır olduğu gibi bugün de Yunuslar Köyü’nde doğanın cömertliğini ve tarihin derinliğini yansıtmaya devam ediyor.
