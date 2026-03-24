156 yıldır hiç durmadan akıyor. Geçen zamana rağmen popülerliğini kaybetmedi

1970 ve 1980’li yıllarda köyün en önemli su kaynağı olan üç oluklu bu çeşme, günümüzde de modern imkânlara rağmen popülerliğini koruyor.

Aslen Yunuslar Köyü’nden olan Araştırmacı-Tarihçi Yazar Hüseyin Göksal, köyde kendiliğinden akan yaklaşık 20 çeşme bulunduğunu ancak en eskisinin Ayvaz Çeşmesi olduğunu belirtti.

Göksal, "Nüfus defterlerini incelediğimde, köyümüzde artık devam etmeyen 'Ayvazoğulları' sülalesinin varlığını keşfettim. Çeşmenin isminin buradan geldiğini ve bu sülaleden bir hayırsever tarafından yaptırıldığını tahmin ediyoruz. Çeşme, yaklaşık 1875-1876 yıllarında inşa edilmiş" dedi.