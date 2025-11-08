16 metrelik Fin balinasının bin kemiği birleştiriliyor
08.11.2025 11:19
Mersin'de 4 yıl önce ölen ve müze bahçesine gömülen 16 metrelik Fin balinasının bine yakın kemiği, tek tek yapıştırılarak yeniden bir araya getiriliyor.
Mersin Körfezi'nde 4 yıl önce bir deniz aracının çarpması sonucu ölen ve Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi bahçesine gömülen yaklaşık 16 metrelik Fin balinasının kemiklerinin çıkarılması yaklaşık bir haftada tamamlandı.
Keşif kazısı çalışmalarında, dev iskeletin en kritik aşaması olan yapıştırma ve birleştirme sürecine geçildi. Kazı sırasında kırıklarla birlikte yaklaşık bine yakın kemik parçasına ulaşıldı. Bu parçalar müzenin önünde kurulan büyük çadırın altında tek tek temizlenerek, numaralandırılıyor ve doğru anatomik noktalarına yerleştirilerek yapıştırılıyor.
Prof. Dr. Deniz Ayas ile Mersin Üniversitesi öğrencileri, dev balinanın iskeletini yeniden bir bütün haline getirmek için titiz bir çalışma yürütüyor.
Balinanın çok sayıda kırığa sahip olması nedeniyle sürecin oldukça zahmetli ilerlediğine vurgu yapan Prof. Dr. Deniz Ayas, yüzlerce parçanın doğru eşleşmeyle bir araya getirilmesinin yoğun emek gerektirdiğini söyledi. Ayas, hedeflerinin Nisan-Mayıs aylarına kadar tüm iskeleti birleştirerek müze bahçesinde bütün halinde sergilemek olduğunu ifade etti.
Projenin hem akademik hem de eğitim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Deniz Ayas, "Anatomik olarak büyük kemiklere sahip olsa da kırıkların fazla olması birleştirmeyi zorlaştırıyor ama aynı zamanda keyifli bir süreç. Bunu bir puzzle gibi düşünebilirsiniz'' dedi.
Prof. Dr. Ayas, daha önce yunus ve kaplumbağa gibi başka hayvanların da iskeletlerini birleştirdiklerini ancak bu büyüklükte bir deniz memelisiyle ilk kez çalıştıklarını anlattı.
