16 metrelik Fin balinasının bin kemiği birleştiriliyor

Projenin hem akademik hem de eğitim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Deniz Ayas, "Anatomik olarak büyük kemiklere sahip olsa da kırıkların fazla olması birleştirmeyi zorlaştırıyor ama aynı zamanda keyifli bir süreç. Bunu bir puzzle gibi düşünebilirsiniz'' dedi.