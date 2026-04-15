170 yıllık kilise için kollar sıvandı. Temeli elleriyle kazıyorlar
15.04.2026 10:50
İHA
Isparta'da yaklaşık 170 yıl önce inşa edilen Aya Yorgi Kilisesi, kapsamlı bir restorasyon süreciyle yeniden hayat buluyor.
Isparta'da Aya Bania Kilisesi'nin Misparta Koku Müzesi'ne çevrilmesinin ardından kentin tarihini bugüne taşıyan Aya Yorgi Kilisesi'nde de restorasyon çalışmaları başladı.
Kilisenin cephelerinde yürütülen kumlama çalışmaları tamamlanırken, çatı üzerindeki kiremitlerin toplanması ve aktarımı da başarıyla gerçekleştirildi.
Yapının müze bölümünde ise ahşap ikon perdelerinin temizliği titizlikle sürdürülüyor. Kilisenin yanına yapılacak kafenin de temel atma çalışmaları devam ediyor.
Alanın tarihi olması nedeniyle ekipler, temeli elleriyle kazıyor. Çalışmalarda hiçbir iş makinesi kullanılmıyor.
Yürütülen proje yalnızca bir restorasyon çalışması olmanın ötesinde, tarihi mirasın korunarak topluma kazandırılmasını hedefliyor.
Uzun süredir atıl durumda bulunan yapı, bu sayede hem kültürel hem de bilimsel bir merkez haline getirilecek. Özellikle Isparta'nın zengin bitki örtüsünde yer alan kekik, kaya koruğu gibi endemik türler, kurulacak araştırma merkezi aracılığıyla bilimsel çalışmalara konu edilecek.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen öncülüğünde sürdürülen projeyle tarihi yapıların yeniden işlevlendirilerek turizme kazandırılması amaçlanıyor.
Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, yapının uzun yıllardır atıl durumda olduğunu belirterek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleri ve öncülüğüyle tarihin yeniden gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.
