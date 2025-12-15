1835'te İngiliz gezgin keşfetti. Burdur'un doğal güzellikleri Roma tarihine kadar uzanıyor
Burdur'da Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihiyle de öne çıkıyor.
İSİMLERİN RİVAYETLERİ
Burdur'un Günalan köyü ile Askeriye köyü arasında yer alan Serençay Kanyonu, sahip olduğu doğal yapısı ve tarihi mağara yerleşimleriyle dikkat çekiyor. Serençay Kanyonu'nun isminin seren kelimesinin uzun anlamına gelmesinden dolayı bu şekilde adlandırıldığı aktarılıyor. Kanyonun sağ ve sol yamaçlarında, M.S. 4 veya 6. yüzyılla ilişkilendirilen yerleşim yerleri bulunuyor.
Bölgeye 'Tekke Sarayı' denmesinin nedeninin çobanların özellikle yağmurlu ve karlı havalarda keçi sürülerini burada dinlendirmesi olduğu belirtilirken keçi sürüsünün başındaki erkek keçiye 'tekke' denilmesi nedeniyle bu ismin zamanla yerleştiği ifade edildi.
BİLİM İNSANLARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ
Bölgede bulunan kayaların kolayca oyulup yerleşim yeri haline getirilmesinden dolayı halk arasında "Kadife Kale" olarak da biliniyor. Yapılan çalışmalarda bu yerleşim yerlerinin Genç Roma ya da Erken Hristiyanlık Dönemine ait olabileceğine yönelik sonuçlar bulundu. Bölgeye, yabancı bilim insanları da zaman zaman gelerek çalışmalar yapılığı öğrenilirken 1835 yılında İngiliz gezgin Hamilton'un Burdur'a gelerek Kadife Kale'yi ziyaret ettiği ve eserlerinde buraya yer verdiği, ayrıca 1940 yılında bölgeyle ilgili bir doktora çalışmasının yapıldığı belirtildi.
HRİSTİYANLIĞI YAŞAMAK İÇİN MAĞARALAR OLUŞTURULDU
Burdur İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Koçibay, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Roma İmparatorluğu tarafından Hristiyanlara yönelik baskılar uygulanmıştır. Bu baskılardan kaçan bazı toplulukların, bu mağaralara gelerek ilk Hristiyanlık döneminde buralarda yaşadıklarına dair rivayetler bulunmaktadır. Mağaraların bazı bölümlerinde mezar alanlarının da yer aldığı aktardı.
