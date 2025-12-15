1835'te İngiliz gezgin keşfetti. Burdur'un doğal güzellikleri Roma tarihine kadar uzanıyor

Burdur'un Günalan köyü ile Askeriye köyü arasında yer alan Serençay Kanyonu, sahip olduğu doğal yapısı ve tarihi mağara yerleşimleriyle dikkat çekiyor. Serençay Kanyonu'nun isminin seren kelimesinin uzun anlamına gelmesinden dolayı bu şekilde adlandırıldığı aktarılıyor. Kanyonun sağ ve sol yamaçlarında, M.S. 4 veya 6. yüzyılla ilişkilendirilen yerleşim yerleri bulunuyor.

Bölgeye 'Tekke Sarayı' denmesinin nedeninin çobanların özellikle yağmurlu ve karlı havalarda keçi sürülerini burada dinlendirmesi olduğu belirtilirken keçi sürüsünün başındaki erkek keçiye 'tekke' denilmesi nedeniyle bu ismin zamanla yerleştiği ifade edildi.