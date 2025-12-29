19 yılın sonunda ortaya çıktı. ''Anadolu'nun hiçbir yerinde yok''

Oluz Höyük kazısında 19 yıl geride kaldı. Prof. Dr. Şevket Dönmez 10 katman belirledikleri Oluz Höyük'ün 6 bin 500 yıl önceye dayanan bir kitap sayfası gibi olduğunu ifade ederken; Pers, Frig, Hitit dönemlerine ait saray ve tapınaklarla, mimari kalıntılar bulduklarını söyledi.