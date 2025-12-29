19 yılın sonunda ortaya çıktı. ''Anadolu'nun hiçbir yerinde yok''
29.12.2025 11:00
İHA
Amasya'daki Oluz Höyük kazısında Fenikelilerin izlerine rastlandı. Çalışmalarda insan başlı cam boncuklar ve Fenike tipi bebek mezarları bulundu.
Oluz Höyük kazısında 19 yıl geride kaldı. Prof. Dr. Şevket Dönmez 10 katman belirledikleri Oluz Höyük'ün 6 bin 500 yıl önceye dayanan bir kitap sayfası gibi olduğunu ifade ederken; Pers, Frig, Hitit dönemlerine ait saray ve tapınaklarla, mimari kalıntılar bulduklarını söyledi.
Keşfedilen Kubaba kutsal alanında çok önemli bağlantılara ulaştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Dönmez, "Fenikeliler Doğu Akdeniz'de yaşamış, Sami kökenli bir antik topluluk. Bunların Orta Anadolu'ya kadar gelmiş olmaları bizi gerçekten şaşırtıyor'' dedi.
Kartaca'dan gelmiş insan başlı cam boncuklar ve Fenike tipi mezarlar olduğunu aktaran Prof. Dr. Dönmez ‘’Küpler içine yerleştirilmiş sayıları 8'i bulan bebek ve cenin mezarları Anadolu'da hiçbir yerde yok. Aralarında mesafe olacak şekilde konumlandırılarak gömülmüş" diye konuştu.
''KURBAN EDİLMİŞ ÇOCUKLAR OLABİLİR''
Dönmez, mezarlarla ilgili ilk değerlendirmelerde bebeklerin Fenike geleneğinde kurban edildiğini düşündüklerini dile getirdi.
Uzman isim, "Bunlar, Fenike dünyasında çok yaygın olan ‘Tofed' dediğimiz kurban edilmiş çocukların Anadolu'daki mezarları olabilir. Keşfin, bilimsel teyidinin yapılması ancak antropolojik değerlendirmelerle olacaktır" şeklinde konuştu.
Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uyguladığı Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde süren kazılarda gün yüzüne çıkan 3 bine yakın eseri Amasya Müzesi'ne teslim ettiklerini sözlerine ekledi.
YASAL UYARI
AMASYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AMASYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.