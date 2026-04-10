1986 model araca yarısı ısırılmış dönerle takas teklif ettiler
10.04.2026 15:41
İHA
Eskişehir'de 1986 model aracının videosunu çekip takasa açık olduğunu belirten kişiye, otomobil karşılığında 1 litre koladan yarım ekmek dönere kadar ilginç teklifler geldi.
Eskişehir'de Enes Özçelik isimli bir kişi, 40 yaşındaki otomobilini satmak için aracının videosunu çekip 55 bin TL fiyat belirlediğini belirtti.
Aracını cep telefonundan değerinde kolaya kadar birçok malla takas edebileceğini söyleyen Özçelik'e sosyal medya üzerinden çok sayıda mesaj geldi.
Dolu sigara paketinden, yarım döner ekmeğe kadar birçok şeyin araç karşılığında teklif edildiği Enes Özçelik, mesajlara gülümseyerek karşılık veriyor. Aracını geçmişte park ettiği yeri unutan ve 2 ay sonunda bulan Özçelik, otomobilini bir an önce elinden çıkarmak istiyor.
"YARISI ISIRILMIŞ DÖNER, 1 LİTRE KOLA TEKLİF EDEN VAR"
Sosyal medyadaki paylaşımı hakkında konuşan Özçelik, “Millet değişik yorumlar atıyor, yarısı ısırılmış döner teklif eden var, içinden 2 dal içilmiş sigara teklif eden var, 1 litre kola, 1 koli su veren var. En sonunda ‘satıldı' yazdım ama 15 dakika önce bile mesaj atmışlar ‘Satıyorsan alayım' diye.” ifadelerini kullandı.
Aracı satmak istediğini belirten Enes Özçelik “Başta 55 bin fiyat biçtik. Alıp satarız, kar ederiz diye düşündük ama işler yoğunlaşınca aracı kenara attık. Elektrik tesisatını yaptırıp muayeneye hazır şekilde, uğraşmadan satalım diye düşündük. Arabayı gerçekten satacağım. Cep telefonu takası olur, ederi kadar kola ile takas olur, paraya dönecek her şeyle takas olur.” diye konuştu.
YASAL UYARI
ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.