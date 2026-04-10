1986 model araca yarısı ısırılmış dönerle takas teklif ettiler

Eskişehir'de Enes Özçelik isimli bir kişi, 40 yaşındaki otomobilini satmak için aracının videosunu çekip 55 bin TL fiyat belirlediğini belirtti.

Aracını cep telefonundan değerinde kolaya kadar birçok malla takas edebileceğini söyleyen Özçelik'e sosyal medya üzerinden çok sayıda mesaj geldi.

Dolu sigara paketinden, yarım döner ekmeğe kadar birçok şeyin araç karşılığında teklif edildiği Enes Özçelik, mesajlara gülümseyerek karşılık veriyor. Aracını geçmişte park ettiği yeri unutan ve 2 ay sonunda bulan Özçelik, otomobilini bir an önce elinden çıkarmak istiyor.