2 aylık yağışlar yüz güldürdü. Doluluk yüzde 100'e ulaştı
26.03.2026 15:29
AA
Muğla'da ocak ve şubatta etkili olan yağışların devam etmesi, barajların doluluk oranlarını artırdı.
Bölgedeki yağışların ardından 25 Mart itibarıyla geçen yıl Geyik Barajı'nda yüzde 51, Bayır Barajı'nda yüzde 94, Akgedik Barajı'nda yüzde 75, Akköprü Barajı'nda yüzde 94 olan doluluk oranları yüzde 100'e yükseldi.
Derince Barajı'nın geçen yıl aynı dönemde yüzde 41 olan doluluk oranı yüzde 80'e çıkarken, doluluk Eşen Barajı'nda yüzde 57'den yüzde 94'e, yaz aylarında kuruma noktasına gelen Bodrum Mumcular Barajı'nda ise yüzde 31'den yüzde 59'a ulaştı.
Kentteki barajların doluluk oranları geçen yılın aynı döneminde ortalama yüzde 80 iken bu yıl yüzde 90'ı buldu.
Bölgede bulunan Kozan, Kozağaç, Gökpınar Kurcuova ve Arpacık göletlerinde de doluluk oranı yüzde 100'e çıktı.
Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, son iki ayda yağışların yüz güldürdüğünü, Batı Akdeniz bölgesindeki yağışların geçen yıllara nazaran oldukça yüksek seviyede olduğunu söyledi.
Bölgedeki barajların yüzde 90'ın üzerinde bir doluluk oranına sahip olduğunu belirten Özçelik, "Enerji, sulama ve içme suyu anlamında yüzleri güldüren bir sonuç var'' dedi.
Özçelik, yer altı suları ve Milas'a sulama suyu temin eden Akgedik Barajı'nın yaklaşık 100 milyon metreküplük bir potansiyeli olduğunu dile getirdi.
Yağışlar nedeniyle bölgede bu yıl yüzlerin güldüğüne işaret eden Özçelik, su kaynaklarının etkin kullanılması, şehir içerisindeki dağıtım şebekesindeki patlak ve kayıpların önüne geçilmesi durumunda Bodrum'un su sıkıntısıyla karşılaşmayacağını öngördü.
Özçelik, önceki yıllarda su seviyelerinin düşük olması nedeniyle çiftçilerin yeterli ekim yapamadığını ve yaz aylarında genellikle tek ürüne yönelmek zorunda kaldığını hatırlattı. Bu yıl barajlardaki doluluk oranının yüksek olduğunu, sulama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayan Özçelik, bunun da üretimin artmasına ve ürün çeşitliliğinin genişlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.
Yatağan'da bulunan Girme Barajı'nda da çalışmaların tamamlandığını ve açılışın beklendiğini bildiren Özçelik, şöyle konuştu:
"Girme Barajı'nda yüzde 70'lerin üzerinde su toplanmış durumda. Burası aynı zamanda 2026 yılında Girme Ovası'nın sulama suyunu da temin edecek. Bu, sulama ve içme suyu, enerji anlamında su yapılarının yapılmasının nasıl bir katma değer sağladığını gösterme noktasında oldukça önemli.''
Barajlarda yüksek düzeyde enerji üretimi sağlanabilmesi için su seviyesinin yüksek tutulması gerektiğini kaydeden Özçelik, bunun taşkın dönemlerinde oluşabilecek suyun kontrol altında tutulmasını ve taşkın hacminin doğru şekilde yönetilmesini zorunlu kıldığını kaydetti.
Özçelik, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınmasının ve su kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.
