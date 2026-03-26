2 aylık yağışlar yüz güldürdü. Doluluk yüzde 100'e ulaştı

Bölgede bulunan Kozan, Kozağaç, Gökpınar Kurcuova ve Arpacık göletlerinde de doluluk oranı yüzde 100'e çıktı.

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, son iki ayda yağışların yüz güldürdüğünü, Batı Akdeniz bölgesindeki yağışların geçen yıllara nazaran oldukça yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Bölgedeki barajların yüzde 90'ın üzerinde bir doluluk oranına sahip olduğunu belirten Özçelik, "Enerji, sulama ve içme suyu anlamında yüzleri güldüren bir sonuç var'' dedi.

Özçelik, yer altı suları ve Milas'a sulama suyu temin eden Akgedik Barajı'nın yaklaşık 100 milyon metreküplük bir potansiyeli olduğunu dile getirdi.