2 bin yıllık mağarayı ekmek kapısına çevirdi. Ayda 3 ton ürün çıkarıyor
28.03.2026 13:14
Son Güncelleme: 28.03.2026 13:33
İHA
Şırnak'ın İdil İlçesinde bulunan 2 bin yıllık mağarada mantar yetiştiriliyor. Tesiste, aylık 3 ton ürün elde ediliyor.
İdil ilçesine bağlı Yazman köyünde yaşayan Nuri Temiz, evlerinin altında bulunan yaklaşık 2 bin yıllık tarihi mağarayı üretime kazandırdı.
200 metrekarelik alanda kültür mantarı üretimine başlayan Temiz ailesi, 84 masa ile ayda yaklaşık 3 ton mantar elde ediyor.
Gerekli destek sağlandığı takdirde köydeki diğer mağaraları da üretime açarak, İdil'i bölgenin mantar üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor.
Nuri Temiz, kaldıkları mağaranın dedelerinin yaşadığı bir alan olduğunu belirterek, bunu bir şekilde değerlendirmek için araştırmalara başladığını söyledi.
Çalışmaların sonucunda mağarada doğal mantar yetiştirme planları yaptığını ifade eden Temiz, şöyle konuştu:
"21 adet rafım, 84 yataktan oluşuyor. Ayda bir yaptığımız hasatla birlikte 3 ton mantar elde ediyoruz. Hedefim daha büyük tesisler kurmak. Kurulum aşamasında hiçbir yerden destek almadık, kendi öz kaynaklarımız ile yaptık.''
Oğlunun talebi ile dedesinden kalan mağarayı mantar üretim tesisine çevirdiklerini aktaran Baba Yakup Temiz ise "Mağarada mantar üretimini Şırnak'ta ilk kez biz yaptık. Eşim ve oğlumla beraber çalışıyoruz. Şimdilik mantarlarımızı idil ve çevre ilçelere dağıtıyoruz. Yurt içi ve yurt dışına açılmayı amaçlıyoruz'' diye konuştu.
