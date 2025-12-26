2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Karadeniz'de başka örnekleri yok
26.12.2025 16:25
AA
Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Amastris Antik Kenti'nde, Roma dönemine ait 2 bin yıllık stoa yapısı keşfedildi. Bölgenin ziyarete açılması hedefleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında çalışma yapılan antik kentte, doğal afetler sonucu yıkılan, Roma dönemine ait olan ve boyu 9 metreyi bulan mermer sütunlarıyla dikkati çeken stoa yapı bulunduğu belirlendi.
2 bin 850 metrekare alanda yürütülen çalışmalarla, yapının bazı sütunları ayağa kaldırıldı.
Korint düzeninde inşa edilen yapı, orijinal parçalar kullanılarak gerçekleştirilen titiz çalışmalarla aslına uygun restore ediliyor.
Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam başkanlığında yürütülen çalışmalara, Bartın Üniversitesi'nin yanı sıra birçok üniversiteden alanında uzman bilim insanı ve öğrenci katılım sağlıyor.
Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, okul inşaatı sırasında 2017'de tarihi kalıntılara rastlanmasının ardından koruma altına alınan bölgede, 2022'de kurtarma kazılarının başladığını ve stoa yapısının ortaya çıktığını söyledi.
Çam, geçen yıl 3 sütunu ayağa kaldırma çalışmaları yaptıklarını, bu sene de diğer 4 sütun ile buna ait bloklar, tavan kasetleri ile mimari parçaların tamamının gün yüzüne çıkarıldığını anlattı. Uzman isim, bunların "anastylosis'' uygulamasıyla ayağa kaldırıldığını dile getirdi. Anastylosis, antik yapının her bir taşına kadar birebir şekilde restorasyonu olarak tanımlanıyor.
Bu sütunların, antik kentin görkemini gözler önüne serdiğini dile getiren Çam, "Ortaya çıkardığımız yapı, milattan sonra 2. yüzyıl ortalarına tarihlenen Roma portikosu. Hem ölçüleri hem mimari bezemeleriyle yapının anıtsallığı, bize Karadeniz Bölgesi'nde bulunan yegane stoa yapısı olduğunu gösteriyor'' dedi.
Amasra, Batı Karadeniz'in önemli liman kentlerinden biri olması ve son yıllarda kruvaziyer turizminin de gelişmesiyle dikkat çeken merkezler arasına girdi. Bu noktada Amatris Antik Kenti'nin turizme kazandırılması, büyük önem taşıyor.
Prof. Dr. Çam, alanda önceki yıllarda yapılan çalışmalarda Büyük İskender başı, Nymphe (su perisi), Lares (ev tanrısı) heykelleri ile amulet (tılsımlı muska), farklı dönemlere ait sikkeler ve yazıt parçalarının bulunduğunu da bildirdi.
