2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Karadeniz'de başka örnekleri yok

Bu sütunların, antik kentin görkemini gözler önüne serdiğini dile getiren Çam, "Ortaya çıkardığımız yapı, milattan sonra 2. yüzyıl ortalarına tarihlenen Roma portikosu. Hem ölçüleri hem mimari bezemeleriyle yapının anıtsallığı, bize Karadeniz Bölgesi'nde bulunan yegane stoa yapısı olduğunu gösteriyor'' dedi.

Amasra, Batı Karadeniz'in önemli liman kentlerinden biri olması ve son yıllarda kruvaziyer turizminin de gelişmesiyle dikkat çeken merkezler arasına girdi. Bu noktada Amatris Antik Kenti'nin turizme kazandırılması, büyük önem taşıyor.

Prof. Dr. Çam, alanda önceki yıllarda yapılan çalışmalarda Büyük İskender başı, Nymphe (su perisi), Lares (ev tanrısı) heykelleri ile amulet (tılsımlı muska), farklı dönemlere ait sikkeler ve yazıt parçalarının bulunduğunu da bildirdi.